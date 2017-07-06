Власти проверили ход капремонта в районах Новосибирской области

Сквозь дыры старого шифера хоть звезды могли разглядывать. Не чердак, а обсерватория, переживает Татьяна Павловна. Операция по спасению полувековой кровли в самом разгаре. Но если ремонт — капитальный, почему часть досок старые, удивляется собственница. В дело ли идут три миллиона?

Сергей Нам, прораб: «Эти вот стропильные доски — почему их не меняете? Потому что они в хорошем состоянии. Дай бог ещё столько же простоя пройдут обработку».

Сегодня в Искитиме — на контроле — 4 дома. Везде кровли — больное место. «Лечат» — ремонтируют с начала лета. На этой — внимание проверяющих к мусору. Пожароопасно. Убрать. Срок — неделя. Ревизоры из Фонда ЖКХ, местной администрации, управляющей компании, «Стройконтроля» — подрядчикам спуску не дают. Инспекции — раз в неделю.

Олеся Герасименко, корреспондент: «Срыв сроков, несоответственные выполненных работ — проекту, техника безопасности — самые частые замечания подрядчикам. Проверяют, в том числе, и организацию работ — элементарно, порядок на рабочем месте. Здесь, к примеру, материал под ногами не лежит. Строители работать могут».

Действующий фильтр для подрядчиков в Новосибирской области — реестр добросовестных фирм. 2 не устранённых замечания — и больше — ни одного заказа.

Дмитрий Кулешов, первый заместитель исполнительного директора Фонда модернизации ЖКХ: «И всё-таки добросовестных подрядчиков — подавляющее большинство. 9 из 10 фирм выполняют требования. За год обновят кровли, фасад, коммуникации на более чем 6 сотнях жилых домов. Цена капитального ремонта в этом году в области — миллиард рублей. Как расходуют средства собственников — контролеры будут проверять педантично и под прицелом видеокамер».

«Вести» вместе со специалистами Фонда ЖКХ продолжат выездные проверки в районы области.