Ростовский суд подтвердил оправдательный приговор Александру Хуруджи

Источник: Городской репортер

Во время судебного заседания в четверг, 6 июля, суд оставил без изменений оправдательный приговор.

Как сообщалось ранее, в мае Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону вынес оправдательный приговор в отношении Александра Хуруджи и Сергея Конопского. Им было предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ, в том числе «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».