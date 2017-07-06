Ростовский суд подтвердил оправдательный приговор Александру Хуруджи
Ростовский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу компании «МРСК Юга» на приговор
Ростовский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу компании «МРСК Юга» на приговор
Во время судебного заседания в четверг, 6 июля, суд оставил без изменений оправдательный приговор.
Как сообщалось ранее, в мае Ворошиловский районный суд
«“МРСК Юга” с уважением относится к решению Ростовского областного суда по апелляционной жалобе. При этом компания, с учетом обстоятельств дела, изначально рассматривала данный этап как необходимый шаг на пути к объективному рассмотрению дела в Верховном суде Российской Федерации», — прокомментировали решение суда в