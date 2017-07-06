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15:53 (мск), источник: Городской репортер

Ростовский суд подтвердил оправдательный приговор Александру Хуруджи

Ростовский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу компании «МРСК Юга» на приговор экс-главе Агентства стратегических инициатив в ЮФО, бизнесмену Александру Хуруджи и бывшему генеральному директору АО «Энергия» Сергею Конопскому, сообщает «Интерфакс-Юг».

Источник: Городской репортер

Во время судебного заседания в четверг, 6 июля, суд оставил без изменений оправдательный приговор.

Как сообщалось ранее, в мае Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону вынес оправдательный приговор в отношении Александра Хуруджи и Сергея Конопского. Им было предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ, в том числе «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

«“МРСК Юга” с уважением относится к решению Ростовского областного суда по апелляционной жалобе. При этом компания, с учетом обстоятельств дела, изначально рассматривала данный этап как необходимый шаг на пути к объективному рассмотрению дела в Верховном суде Российской Федерации», — прокомментировали решение суда в пресс-службе «МРСК Юга».

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