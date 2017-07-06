94% компаний в Казахстане недооценивают риски по информбезопасности — эксперты
Три четверти сотрудников отечественных фирм никогда не проходили тренинги по информационной безопасности.
Три четверти сотрудников отечественных фирм никогда не проходили тренинги по информационной безопасности.
Девять казахстанских компаний из десяти недооценивают риски информационной безопасности, связанные с человеческим фактором. К этому выводу пришла антивирусная компания ESET, опросив
Согласно исследованию, 75% респондентов никогда не проходили обучение основам кибербезопасности в своих компаниях. Еще 19% участников сообщили, что их работодатели ограничились минимальным объемом информации. Только 6% респондентов из Казахстана прошли качественные тренинги с подробным рассказом об информационной безопасности и актуальных угрозах.
Для сравнения: в России тренинги по кибербезопасности прошли 16% респондентов. В США — больше 60% участников аналогичного опроса.
Работники казахстанских компаний признались, что им не хватает информации о
«Большая часть нарушений информационной безопасности в компаниях связана с ошибками персонала, — комментирует Виталий Земских, руководитель ESET Consulting. — На человеческом факторе — социальной инженерии и старых уязвимостях ПО — построены целевые атаки на организации. Снизить риски и найти слабое звено в компании раньше, чем это сделают злоумышленники, позволяет обучение сотрудников, а также разного рода тесты, определяющие внутренние угрозы безопасности».
Напомним, ранее, 13 мая, казахстанцы наряду с пользователями мира подверглись атаке
По поручению главы государства Нурсултана Назарбаева для защиты от хакерских атак различного масштаба в Казахстане будет создана «Система Киберщит», цель которой — обеспечить полную информационную и цифровую безопасность республики.
Подробно о «Системе Киберщит» можно прочитать здесь.