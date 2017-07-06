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15:45 (мск), источник: Informburo.kz

94% компаний в Казахстане недооценивают риски по информбезопасности — эксперты

Три четверти сотрудников отечественных фирм никогда не проходили тренинги по информационной безопасности.

Источник: Informburo.kz

Девять казахстанских компаний из десяти недооценивают риски информационной безопасности, связанные с человеческим фактором. К этому выводу пришла антивирусная компания ESET, опросив интернет-пользователей.

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Согласно исследованию, 75% респондентов никогда не проходили обучение основам кибербезопасности в своих компаниях. Еще 19% участников сообщили, что их работодатели ограничились минимальным объемом информации. Только 6% респондентов из Казахстана прошли качественные тренинги с подробным рассказом об информационной безопасности и актуальных угрозах.

Для сравнения: в России тренинги по кибербезопасности прошли 16% респондентов. В США — больше 60% участников аналогичного опроса.

Работники казахстанских компаний признались, что им не хватает информации о программах-вымогателях. 74% опрошенных считают, что им недостаёт знаний и для защиты от шифраторов. В перечне информационных пробелов значатся также банковские трояны, мобильные угрозы, безопасность беспроводных сетей и паролей, фишинг и спам.

«Большая часть нарушений информационной безопасности в компаниях связана с ошибками персонала, — комментирует Виталий Земских, руководитель ESET Consulting. — На человеческом факторе — социальной инженерии и старых уязвимостях ПО — построены целевые атаки на организации. Снизить риски и найти слабое звено в компании раньше, чем это сделают злоумышленники, позволяет обучение сотрудников, а также разного рода тесты, определяющие внутренние угрозы безопасности».

Напомним, ранее, 13 мая, казахстанцы наряду с пользователями мира подверглись атаке вируса-вымогателя Wanna Cry. Национальной службой реагирования на компьютерные инциденты были успешно отражены попытки кибератак на информационные системы государственных органов РК и организаций, находящихся под защитой единого шлюза доступа к Интернету.

По поручению главы государства Нурсултана Назарбаева для защиты от хакерских атак различного масштаба в Казахстане будет создана «Система Киберщит», цель которой — обеспечить полную информационную и цифровую безопасность республики.

Подробно о «Системе Киберщит» можно прочитать здесь.

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