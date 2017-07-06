Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Популярное шоу Первого канала поймали на обмане
Сургутский хирург-проктолог поплатился за селфи из операционной
Группа РФ покинула переговоры в Минске в ответ на действия Киева
Как улучшить звукоизоляцию в квартире
Объявленный в розыск бизнесмен Щербаков найден мертвым в Лондоне
После скандалов: чего Путин хочет от первой встречи с ТрампомНи в РФ, ни в США не ожидают прорыва от встречи Путина и Трампа на саммите G20. Но для Кремля эта встреча важна
Назван самый богатый супергерой мира
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
СМИ: Виталию Кличко грозит уголовное дело на Украине
СМИ: Беларусь захлестывает борьба с символикой РФ
34-летняя Анна Седокова поправилась на 10 килограммов (фото)
91-летняя королева Британии затмила всех на летней вечеринке
«Получим пинок от русских»: секретный разговор солдат США в Сирии
СМИ: Беларусь захлестывает борьба с символикой РФ
Россию застроят арендными домами
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
24Юбилей Тома Круза
14:31 (мск), источник: РИАЦ

В Волжском сдана девятая десятиэтажка по программе доступного жилья

В новом микрорайоне Волжского «Радужный» сдан в эксплуатацию многоквартирный дом. Десятиэтажка стала девятым объектом, построенным ЗАО «Флагман» по программе «Жилье для российской семьи».

Источник: РИАЦ

Застройщик полностью выполнил взятые на себя обязательства. В общем объеме ввода жилья свыше 50 тыс. кв. метров реализуется по «программной» цене — не дороже 35 тыс. рублей за 1 кв. метр. Компания «Флагман» в августе 2015 года ввела первый «программный» объект на территории Волгоградской области и первой завершила строительство в рамках федерального жилищного проекта.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе облстроя, всего комплексное освоение данного участка предусматривает возведение до 2021 года свыше 250 тыс. кв. метров жилья, а также социальные объекты, транспортные и инженерные коммуникации. В этом году проект получил федеральную поддержку на развитие инфраструктуры микрорайона, что позволит обустроить более двух километров тротуаров, проездов, площадок улиц и приступить к возведению детского сада на 240 мест.

Выполняя поставленную главой региона Андреем Бочаровым задачу обеспечения волгоградцев недорогим и качественным жильем, дома по программе «Жилье для российской семьи» строятся в Волгограде и Волжском. Квартиры по льготным ценам реализуются в жилых комплексах: «Колизей», «Долина», «Ново-Комарово», «Радужный» и «Аквамарин». Участниками программы стали порядка 3850 семей Волгоградской области, около 1760 из них — приобрели жилье.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Урюпинске девушка получила травмы, выйдя на ходу из автомашины
Трамп назвал поведение России в Европе дестабилизирующим
Путин снял с должностей восемь генералов в МВД, МЧС и ФСИН
Минэкономразвития обвинило холода в росте безработицы в России
МИД: террористы готовят постановочную химатаку в Сирии
Янукович в суде намерен доказать факт госпереворота на Украине
Уникальный суперкомпьютер введен в эксплуатацию на Дальнем Востоке
Организаторы ОИ-2016 просят помочь в погашении долга в $40 млн
Спорт
Сборная России осталась без премиальных за Кубок конфедераций Команда Черчесова с 3 очками финишировала на третьем месте в квартете А и не сумела выйти в полуфинал
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Назван самый богатый супергерой мира Ни Тони Старк, ни Брюс Уэйн, традиционно считающиеся одними из самых состоятельных персонажей комиксов, не смогли занять первую строчку рейтинга
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В России дешевеет вторичное жилье
В Москве упали цены на новостройки
Москва избавляется от нелегальных шлагбаумов
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
В соцсетях обсуждают, на кого похожа дочка Николаева и Проскуряковой Пара впервые показала Веронику общественности, приняв участие в семейной фотосессии для журнала.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь