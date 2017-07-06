В Волжском сдана девятая десятиэтажка по программе доступного жилья

Застройщик полностью выполнил взятые на себя обязательства. В общем объеме ввода жилья свыше 50 тыс. кв. метров реализуется по «программной» цене — не дороже 35 тыс. рублей за 1 кв. метр. Компания «Флагман» в августе 2015 года ввела первый «программный» объект на территории Волгоградской области и первой завершила строительство в рамках федерального жилищного проекта.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе облстроя, всего комплексное освоение данного участка предусматривает возведение до 2021 года свыше 250 тыс. кв. метров жилья, а также социальные объекты, транспортные и инженерные коммуникации. В этом году проект получил федеральную поддержку на развитие инфраструктуры микрорайона, что позволит обустроить более двух километров тротуаров, проездов, площадок улиц и приступить к возведению детского сада на 240 мест.

Выполняя поставленную главой региона Андреем Бочаровым задачу обеспечения волгоградцев недорогим и качественным жильем, дома по программе «Жилье для российской семьи» строятся в Волгограде и Волжском. Квартиры по льготным ценам реализуются в жилых комплексах: «Колизей», «Долина», «Ново-Комарово», «Радужный» и «Аквамарин». Участниками программы стали порядка 3850 семей Волгоградской области, около 1760 из них — приобрели жилье.