Минэкономразвития обвинило холодную погоду в росте безработицы в России
Минэкономразвития России назвало холодную погоду основной причиной роста безработицы в мае. Об этом говорится в отчете ведомства, опубликованном в четверг, 6 июля.
Минэкономразвития России назвало холодную погоду основной причиной роста безработицы в мае. Об этом говорится в отчете ведомства, опубликованном в четверг, 6 июля.
Но благодаря низким температурам ВВП, очищенный от сезонных факторов, увеличился в мае по сравнению с апрелем на 0,4 процента. Поддержку оказали рост производства электроэнергии, добыча природного газа и угля.
28 июня Минэкономразвития сообщило, что экономический рост в России в мае ускорился до 3,1 процента в годовом выражении. В январе — мае ВВП вырос на 1,3 процента.
По мнению главного экономиста по России Bank of America Merrill Lynch Владимира Осаковского, российская экономика по итогам 2017 года вырастет на 1,1 процента.
Яноти бясхвостыи...