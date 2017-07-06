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15:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Минэкономразвития обвинило холодную погоду в росте безработицы в России

Минэкономразвития России назвало холодную погоду основной причиной роста безработицы в мае. Об этом говорится в отчете ведомства, опубликованном в четверг, 6 июля.

Источник: РИА "Новости"

Из-за непогоды снизились темпы роста занятости в сельском хозяйстве, гостиничном и ресторанном бизнесе, отмечается в материалах министерства.

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Но благодаря низким температурам ВВП, очищенный от сезонных факторов, увеличился в мае по сравнению с апрелем на 0,4 процента. Поддержку оказали рост производства электроэнергии, добыча природного газа и угля.

28 июня Минэкономразвития сообщило, что экономический рост в России в мае ускорился до 3,1 процента в годовом выражении. В январе — мае ВВП вырос на 1,3 процента.

По мнению главного экономиста по России Bank of America Merrill Lynch Владимира Осаковского, российская экономика по итогам 2017 года вырастет на 1,1 процента.

Комментарии
4
дядя Коля
Ой , лихоньки , ой , тошеньки.....Совсем сдурели в этом минэкономразвитии...
Яноти бясхвостыи...
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Alexey Anoshenkov
Ляхова вон говорит, что это американцы климатическое оружие применяют, серьезно
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Sergey Vedmanov
Мешают неправильные циклы луны. Доподлинно известно. )
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