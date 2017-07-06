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17:31 (мск), источник: Prokazan.ru

Мусоросжигательный завод в Казани могут построить около «Казаньоргсинтеза»

В Москве прошла презентация пилотного национального проекта «Чистая страна», в рамках которого в России построят 5 заводов по термической переработке твердых коммунальных отходов: четыре — в Московской области, один — в Казани.

Источник: Prokazan.ru

Как сообщает корреспондент портала ProKazan.ru, который находился на презентации, для строительства завода в столице РТ рассматривают три площадки. Первая — в районе «Казаньоргсинтеза», вторая — Самосырово, а третья площадка пока не определена.

 — Во-первых, в основе всего — экологичность и соответствие всем санитарными требованиям, завод не может располагаться вблизи жилой застройки, — прокомментировал гендиректор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов. — Во-вторых, удаленность завода от основных мест образования отходов должна соответствовать экономической и тарифной политике, чтобы не приводить к росту тарифа для населения за счет увеличения логистических маршрутов. Наконец, для завода нужна инфраструктура — дороги, подключение к электросетям, системам водоснабжения и так далее. Окончательно выбор площадки состоится в октябре этого года.

Построить завод планируют в 2021 году.

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