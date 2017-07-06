Делегация ЗАО «Будапештский водоканал» прибыла в Нижний Новгород для обмена опытом

Специалисты отметили качественные изменения за последние десять лет по переоснащению системы водоснабжения в городе. В рамках визита делегация посетила ОАО «Нижегородский водоканал», где состоялось рабочее совещание между руководством Нижегородского и Будапештского водоканалов. Обсуждались применение современных технологий в процессе водоподготовки и очистки сточных вод, перспективы развития отрасли, совершенствование технологических процессов, в том числе их автоматизация, внедрение передовых разработок на объектах водоснабжения и водоотведения, эффективные методы учета и контроля.

«Нижегородский водоканал заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве со специалистами в области водоснабжения и водоотведения из других стран, и обмен опытом с делегацией из Будапешта для нас очень полезен: в рамках встречи мы обсудили технологии и материалы, которые применяются на сегодняшний день в России и Венгрии и которые могут быть внедрены на Нижегородском водоканале. Постоянное совершенствование производственных процессов, модернизация, применение новых технологий и механизмов управления — ключ к устойчивому развитию водоканализационной системы нашего города», — отметил генеральный директор ОАО «Нижегородский водоканал» Александр Прохорчев.

Руководители ЗАО «Будапештский водоканал» также посетили водопроводную станцию «Малиновая гряда», где познакомились со всеми технологиями очистки воды, применяемыми на станции, а также узнали о том, какие мероприятия, в том числе по обновлению насосного оборудования и автоматизации, проходят в рамках программы модернизации.

Напомним, водопроводная станция «Малиновая гряда» запущена в 1979 году и сегодня обеспечивает чистой водой потребителей Приокского района, части Советского и Нижегородского районов общей численностью около 250 тысяч человек.