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16:35 (мск), источник: АиФ Волгоград

В пойме реки Царица в Волгограде построят двухполосную дорогу

Двухполосную дорогу возведут чрез пойму реки Царица в центре Волгограда, а также облагородят территорию площадью четыре гектара.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, дорога будет проходить возле строящегося интерактивного музея. Отметим, что специалисты возвели уже 300 метров проезжей части. Кроме того, общая готовность музея составляет 75%. Внутри здания в настоящее время ведутся отделочные работы. Добавим, что одновременно со строительством музея продолжается формирование экспозиции: она разделена на четыре раздела «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия — Моя история. 1945−2016 года», которые объединяют 42 исторических периода.

«Кроме федеральной составляющей будет представлен и региональный краеведческий аспект — от доисторического периода до новейшей истории», — подчеркнули в ведомстве.

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