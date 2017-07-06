В пойме реки Царица в Волгограде построят двухполосную дорогу

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, дорога будет проходить возле строящегося интерактивного музея. Отметим, что специалисты возвели уже 300 метров проезжей части. Кроме того, общая готовность музея составляет 75%. Внутри здания в настоящее время ведутся отделочные работы. Добавим, что одновременно со строительством музея продолжается формирование экспозиции: она разделена на четыре раздела «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия — Моя история. 1945−2016 года», которые объединяют 42 исторических периода.