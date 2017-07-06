В центре Уфы на улице Цюрупы перекроют участок дороги
УФА, 6 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В связи с ремонтом теплотрассы на улице Цюрупы на сутки перекроют участок от Октябрьской революции до Коммунистической.
УФА, 6 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В связи с ремонтом теплотрассы на улице Цюрупы на сутки перекроют участок от Октябрьской революции до Коммунистической.
Это произойдет с 21.00 7 июля до 22.00 8 июля. Троллейбусы №№ 1 и 2 будут разворачиваться на кольце остановки «Центральный рынок».