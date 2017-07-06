В регионе разошлют 250 000 квитанций за капремонт
В регионе началась доставка свыше 250 тысяч квитанций физическим и юридическим лицам на оплату взносов на капремонт.
В регионе началась доставка свыше 250 тысяч квитанций физическим и юридическим лицам на оплату взносов на капремонт.
Согласно договору, уполномоченная организация «Почта России» обязана разнести платежки с 5 по 7 июля. Если Вы не получили платежку, то сообщите об этом в Фонд на многоканальный телефон 994−993 или пришлите жалобу на электронную почту info@fondgkh39.ru.
С каждым случаем специалисты разбираются индивидуально. В случае выявления недобросовестной работы почтовиков Фондом выставляются претензии. При этом любой собственник может получить «потерянную» квитанцию на электронную почту, для этого необходимо направить заявку. Подробная инструкция размещена на сайте Фонда в специальном разделе.