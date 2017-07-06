Пешеходный мост на остров Канта у строящейся гостиницы до сих пор не внесли в инвестпроект

Источник: Клопс.ru

«На сегодняшний день, насколько мне известно, в инвестсоглашении между городом и застройщиком, компанией “Ластадие”, которая возводит гостиницу на ул. Виктора Гюго, прописана обязанность создания причала, причальных сооружений и речного вокзала», — рассказал Крупин.

По словам чиновника, на сегодняшний день вопросы, связанные с созданием пешеходного моста, всё ещё находятся в стадии обсуждения.

«Мост действительно обсуждается очень давно и у нас в городе, и на площадке правительства. Окончательное решение, насколько мне известно, пока не принято», — заключил Крупин.

Впрочем, в том, что инвестор построит именно пешеходный мост, а не речной вокзал, не сомневается председатель горсовета Андрей Кропоткин, который высказался на этот счёт после прошедшего в среду, 5 июля, заседания представительного органа.

«По моим данным, мост будет. Сейчас его просчитывают. Инвестор строит вторую часть этого отеля, и насколько я знаю, к 2018 году они всё-таки хотят открыть его», — заявил Кропоткин.

Напомним, изначально компанию «Ластадие», которая строит восьмиэтажную гостиницу на берегу Преголи недалеко от СК «Юность», обязали в качестве обременения построить пешеходный мост, соединяющий остров Канта и набережную со стороны ул. Виктора Гюго. В 2014 году чиновники и инвестор пересмотрели планы — мост заменили на пирс и речной вокзал.