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17:47 (мск), источник: Клопс.ru

Пешеходный мост на остров Канта у строящейся гостиницы до сих пор не внесли в инвестпроект

Несмотря на планы по возведению пешеходного моста через Преголю в районе строящейся гостиницы у СК «Юность», в документах инвестпроекта до сих пор указано обременение в виде речного вокзала. Об этом Клопс.Ru сообщил председатель КАиС Артур Крупин.

Источник: Клопс.ru

«На сегодняшний день, насколько мне известно, в инвестсоглашении между городом и застройщиком, компанией “Ластадие”, которая возводит гостиницу на ул. Виктора Гюго, прописана обязанность создания причала, причальных сооружений и речного вокзала», — рассказал Крупин.

По словам чиновника, на сегодняшний день вопросы, связанные с созданием пешеходного моста, всё ещё находятся в стадии обсуждения.

«Мост действительно обсуждается очень давно и у нас в городе, и на площадке правительства. Окончательное решение, насколько мне известно, пока не принято», — заключил Крупин.

Впрочем, в том, что инвестор построит именно пешеходный мост, а не речной вокзал, не сомневается председатель горсовета Андрей Кропоткин, который высказался на этот счёт после прошедшего в среду, 5 июля, заседания представительного органа.

«По моим данным, мост будет. Сейчас его просчитывают. Инвестор строит вторую часть этого отеля, и насколько я знаю, к 2018 году они всё-таки хотят открыть его», — заявил Кропоткин.

Напомним, изначально компанию «Ластадие», которая строит восьмиэтажную гостиницу на берегу Преголи недалеко от СК «Юность», обязали в качестве обременения построить пешеходный мост, соединяющий остров Канта и набережную со стороны ул. Виктора Гюго. В 2014 году чиновники и инвестор пересмотрели планы — мост заменили на пирс и речной вокзал.

Однако в 2016 году инвестор вновь предложил вернуться к старой альтернативе и всё-таки построить пешеходный мост, который к тому же должен быть разводным. Причём к финансированию проекта планировали добавить бюджетные средства. Тогда возникли проблемы с проектировкой моста — в России не нашлось нужных специалистов, но региональные власти всё равно настаивали именно на таком обременении.

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