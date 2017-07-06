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16:10 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области построят молочный комплекс на 1,2 тыс голов

Стоимость инвестиционного проекта — 1,2 млрд рублей.

Молочный комплекс на 1,2 тыс. голов дойного стада построят в селе Бабка Павловского района Воронежской области. Инвестиционный проект оценили в 1,2 млрд рублей. Губернатор Алексей Гордеев и инвестор молочного комплекса, председатель совета директоров УК ООО «Дон — Агро» Николай Ольшанский обсудили создание молочного производства на встрече в четверг, 6 июля.

На предприятии построят помещения для дойного стада на 745 мест, спецкорпуса на 630 мест, корпуса для телят, телок и нетелей, а также помещения для хранения комбикормов. Кроме того, на территории комплекса появятся доильные залы «Карусель» и «Елочка».

Проектная мощность комплекса — 9 тыс. т молока в год. На предприятии создадут не менее 70 рабочих мест. Инвестор приступит к строительству в ближайшее время.

В Воронежской области с 2009 по 2017 год возвели 17 молочных комплексов. В их строительство инвестировали более 19 млрд рублей. Ежегодно в регионе появляются два-три современных молочных комплекса на 1,2 тыс. — 5 тыс. голов.

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