В Воронежской области построят молочный комплекс на 1,2 тыс голов

Молочный комплекс на 1,2 тыс. голов дойного стада построят в селе Бабка Павловского района Воронежской области. Инвестиционный проект оценили в 1,2 млрд рублей. Губернатор Алексей Гордеев и инвестор молочного комплекса, председатель совета директоров УК ООО «Дон — Агро» Николай Ольшанский обсудили создание молочного производства на встрече в четверг, 6 июля.

На предприятии построят помещения для дойного стада на 745 мест, спецкорпуса на 630 мест, корпуса для телят, телок и нетелей, а также помещения для хранения комбикормов. Кроме того, на территории комплекса появятся доильные залы «Карусель» и «Елочка».

Проектная мощность комплекса — 9 тыс. т молока в год. На предприятии создадут не менее 70 рабочих мест. Инвестор приступит к строительству в ближайшее время.