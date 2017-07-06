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20:41 (мск), источник: Actualitati.md

Компания «Supraten» выплатит 1 млн леев за плагиат

Компания Supraten в ближайшее время должна будет заплатить штраф за нелояльную конкуренцию в размере 1 млн леев.

Источник: Actualitati.md

Крупный штраф был назначен компании по причине противозаконного копирования дизайна упаковки мешков строительного материала.

С жалобой в Совет по конкуренции обратилась шведская компания Saint-Gobain Byggprodukter AB, заявив, что молдавская компания Supraten использовала дизайн упаковки одного из их товаров.

Претензии шведской компании Supraten попытался обжаловать в Апелляционной палате Кишинева. Однако иск молдавской компании был аннулирован.

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