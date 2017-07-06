Компания «Supraten» выплатит 1 млн леев за плагиат
Компания Supraten в ближайшее время должна будет заплатить штраф за нелояльную конкуренцию в размере 1 млн леев.
Компания Supraten в ближайшее время должна будет заплатить штраф за нелояльную конкуренцию в размере 1 млн леев.
Крупный штраф был назначен компании по причине противозаконного копирования дизайна упаковки мешков строительного материала.
С жалобой в Совет по конкуренции обратилась шведская компания
Претензии шведской компании Supraten попытался обжаловать в Апелляционной палате Кишинева. Однако иск молдавской компании был аннулирован.