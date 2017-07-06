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17:10 (мск), источник: ТАСС

В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в июне

Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев отметил, что в июле ускорения инфляции может и не быть.

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Данные по инфляции в РФ за июнь оказались неприятным сюрпризом, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев.

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«В июле не факт, что будет ускорение инфляции. Как раз вот уже и по картофелю пошел урожай. Один из таких основных драйверов. Можем удержаться там же, а то и десятую отыграть до 4,3%. Я за июль пока не уверен. Но шок в июне большой — это негативный сюрприз — 4,4%», — сказал Дмитриев.

Он также заявил, что регулятор ожидал роста годовой инфляции в июне за счет удорожания плодоовощной продукции, однако фактический рост оказался выше его ожиданий.

«Мы ожидали роста инфляции в годовом выражении за счет плодоовощей. Он просто произошел сейчас чуть быстрее, чем мы ожидали. Поэтому сейчас мы всю траекторию пересмотрим, прогноз посчитаем», — сказал Дмитриев.

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