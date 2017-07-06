В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в июне

«В июле не факт, что будет ускорение инфляции. Как раз вот уже и по картофелю пошел урожай. Один из таких основных драйверов. Можем удержаться там же, а то и десятую отыграть до 4,3%. Я за июль пока не уверен. Но шок в июне большой — это негативный сюрприз — 4,4%», — сказал Дмитриев.