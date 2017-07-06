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17:39 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани построят мост над одним из самых опасных участков железной дороги

В Казани около Республиканского клинического онкологического диспансера собираются возвести пешеходный мост над железнодорожными путями, стоимость строительства составит около 120 млн рублей. Об этом рассказал и. о. заместителя начальника Горьковской железной дороги по территориальному управлению Евгений Ананьин.

Источник: Prokazan.ru

Решение построить мост именно в этом месте было принято из-за большого количества ЧП на этом участке, нередко смертельных — к примеру, в конце марта поезд там сбил насмерть женщину.

Первоначально планировалось, что мост будет стоить дешевле — 48 млн рублей, однако позже было принято решение учесть интересы маломобильных пациентов онкодиспансера, в итоге к мосту решили добавить лифты.

 — Изначально мы планировали завершить строительство в этом году, даже месяц определили — октябрь. Теперь планируем начать в этом году и надеемся завершить в этом году. В противном случае — завершим в начале следующего года, — отметил Евгений Ананьин.

Необычным мост делает и тот факт, что лестничные марши будут располагаться только с одной стороны — около онкодиспансера, с улицы 8 Марта взойти на мост можно будет, даже не замечая подъема.

Также около транспортной развязки «Компрессорная» собираются поставить ограду около железнодорожных путей и установить павильон.

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