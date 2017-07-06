В Казани построят мост над одним из самых опасных участков железной дороги

Источник: Prokazan.ru

Решение построить мост именно в этом месте было принято из-за большого количества ЧП на этом участке, нередко смертельных — к примеру, в конце марта поезд там сбил насмерть женщину.

Первоначально планировалось, что мост будет стоить дешевле — 48 млн рублей, однако позже было принято решение учесть интересы маломобильных пациентов онкодиспансера, в итоге к мосту решили добавить лифты.

— Изначально мы планировали завершить строительство в этом году, даже месяц определили — октябрь. Теперь планируем начать в этом году и надеемся завершить в этом году. В противном случае — завершим в начале следующего года, — отметил Евгений Ананьин.

Необычным мост делает и тот факт, что лестничные марши будут располагаться только с одной стороны — около онкодиспансера, с улицы 8 Марта взойти на мост можно будет, даже не замечая подъема.