Минздрав считает, что крепкий алкоголь должен стоить дороже
6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крепкий алкоголь должен стоить дороже. Такое мнение озвучил сегодня на
6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крепкий алкоголь должен стоить дороже. Такое мнение озвучил сегодня на
Акцизы на крепкий алкоголь в Беларуси необходимо повысить — данная мера могла бы способствовать сокращению числа алкозависимых, считает специалист. «Крепкий алкоголь должен быть дорогим», — сказал Иван Коноразов.
По данным Минздрава, в Беларуси около 160 тыс. алкозависимых. Действует сеть наркологических кабинетов, работа организована от амбулаторного приема у