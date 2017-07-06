Минздрав считает, что крепкий алкоголь должен стоить дороже

По данным Минздрава, в Беларуси около 160 тыс. алкозависимых. Действует сеть наркологических кабинетов, работа организована от амбулаторного приема у врача-нарколога до профильных поликлиник, что позволяет проводить достационарную реабилитацию. Однако многие люди не обращаются за помощью, так как боятся, что их поставят на учет. «Мы не ставим на учет, если человек сам изъявляет желание пройти лечение», — пояснил Иван Коноразов.