Siemens заявила, что ее турбины не могли попасть в Крым

Источник: Ipress.ua

«Мы не раскрываем детали отдельных контрактов, но, чтобы помочь прояснить этот вопрос, мы можем заявить, что у нас нет оснований считать, что газовые турбины, упомянутые в новостных статьях, предназначены для Крыма», — говорится в сообщении Siemens на официальном сайте.

Также Siemens отрицает, что заключили контракт с ОАО Технопромэкспорт на поставку оборудования для строительства электростанций в Крыму.

«Siemens всегда ведет свою деятельность во всех применимых политических и правовых рамках. […] Siemens уважает решение по санкциям и, конечно же, будет придерживаться нынешних положений о санкциях», — добавили в компании.

Ранее агентство Reuters со ссылкой сразу на три осведомленных источника сообщало, что Россия завезла две турбины для электростанций, произведенные немецкой компанией Siemens, в Крым, куда санкциями ЕС запрещено европейским фирмам поставлять энергетические технологии.

Напомним, что в 2016 году Украина и ЕС изменили условия контракта с немецкой компанией Siemens, запретив использование турбин для электростанций на территории Крыма.