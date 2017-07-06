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18:54 (мск), источник: Ipress.ua

Siemens заявила, что ее турбины не могли попасть в Крым

Siemens опровергла информацию о поставках турбин в Крым.

Источник: Ipress.ua

«Мы не раскрываем детали отдельных контрактов, но, чтобы помочь прояснить этот вопрос, мы можем заявить, что у нас нет оснований считать, что газовые турбины, упомянутые в новостных статьях, предназначены для Крыма», — говорится в сообщении Siemens на официальном сайте.

Также Siemens отрицает, что заключили контракт с ОАО Технопромэкспорт на поставку оборудования для строительства электростанций в Крыму.

«Siemens всегда ведет свою деятельность во всех применимых политических и правовых рамках. […] Siemens уважает решение по санкциям и, конечно же, будет придерживаться нынешних положений о санкциях», — добавили в компании.

Ранее агентство Reuters со ссылкой сразу на три осведомленных источника сообщало, что Россия завезла две турбины для электростанций, произведенные немецкой компанией Siemens, в Крым, куда санкциями ЕС запрещено европейским фирмам поставлять энергетические технологии.

Напомним, что в 2016 году Украина и ЕС изменили условия контракта с немецкой компанией Siemens, запретив использование турбин для электростанций на территории Крыма.

Санкции ЕС в отношении РФ и властей Крыма были введены в 2014 году. Ограничения были введены как против отдельных секторов российской экономики, так и против отдельных физических лиц.

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