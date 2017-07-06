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18:15 (мск), источник: УНИАН

«Укрзализныця» создала новый филиал — «Пассажирская компания»

Публичная акционерная компания «Укрзализныця» объединила все подразделения пассажирских перевозок шести региональных филиалов в один филиал «Пассажирская компания», сообщила пресс-служба со ссылкой на директора по пассажирским перевозкам и сервиса «Укрзализныци» Игорь Романкив.

Источник: УНИАН

«“Пассажирская компания” полноценно работает, уже укомплектован штат, в который вошли работники пассажирских хозяйств региональных филиалов. Создание единой производственной вертикали в пассажирском секторе — это очередной этап реформирования железнодорожной отрасли, когда сферы бизнеса выделяются по виду деятельности, а не по региональному принципу, как это было раньше», — рассказал Романкив.

По его словам, создание «Пассажирской компании» позволит «Укрзализныце» оптимально управлять парком подвижного состава и всеми видами ресурсов, задействованными в процессе перевозки пассажиров.

«Например, раньше региональные филиалы самостоятельно распоряжались парком пассажирских вагонов. Причем во многих случаях допускались длительные простои подвижного состава и значительный профицит на отдельных направлениях. Сейчас мы оперативно управляем всем парком и быстро реагируем на все нужды», — цитируются в сообщении слова Романкива.

Отмечается, что «Укрзализныця» достигла 12% роста пассажироперевозок при уменьшении парка.

Как сообщал УНИАН, Публичная акционерная компания «Укрзализныця» по итогам января-июня 2017 года получила 103,1 млн грн чистой прибыли против 3,8 млрд грн чистого убытка за аналогичный период прошлого года.

За шесть месяцев 2017 года убыток от перевозки пассажиров составил 5,4 млрд грн, что на 1,3 млрд грн больше, чем за 6 месяцев 2016 года.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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