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22:20 (мск), источник: "Российская газета"

В Новосибирске впервые в России создали самолет из пластика

Коллектив Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) имени С. А. Чаплыгина создал первый в России самолет из пластика.

Новинка призвана заменить знаменитый «кукурузник» (Ан-2), выпускающийся с 1940-х годов. Создатели самолета планируют через два года запустить серийное производство.

— Возможно, на условиях ГЧП будет построен небольшой завод под Новосибирском мощностью около двадцати машин в год. На это потребуется 25−35 миллионов долларов инвестиций, — сказал научный руководитель СибНИА профессор Алексей Серьезнов.

Новый самолет (рабочее название — ТВС-2ДТС) от предыдущих моделей легких самолетов отличается тем, что полностью выполнен из композитных материалов. Как отметил начальник опытного конструкторского бюро СибНИА Вячеслав Писарев, ТВС-2-ДТС способен развивать скорость до трехсот километров в час, тогда как его аналог Ан-2 — не более 200 километров в час. Кроме того, благодаря жесткому крылу можно разместить дополнительные топливные баки, что увеличивает дальность полета с 1−1,2 до 2 тысяч километров.

Грузоподъемность по сравнению с Ан-2 увеличилась с 1,5 тонн до 2,5 тонны. Опытный экземпляр через пару дней поднимется в небо над Чкаловским аэродромом, а затем отправится на Международный авиационно-космический салон МАКС-2017 в подмосковный Жуковский. По предварительным расчетам, новой модели легкого самолета на это потребуется двенадцать часов беспосадочного полета.

Как отмечают специалисты, такие самолеты могли бы «служить» у нефтяников и газовиков, на Севере и в других малодоступных районах, использоваться в сельском хозяйстве, МЧС для тушения пожаров. Работа над созданием нескольких типов самолета, включая ТВС-2ДТС, в СибНИА ведется в рамках федеральной программы, на эти цели в последние два года были выделены шестьсот миллионов рублей.

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