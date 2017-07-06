Новый мост будет построен между Яссами и Унгенами
КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. До 2020 года Министерство транспорта Румынии планирует возвести автодорожный мост через реку Прут.
КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. До 2020 года Министерство транспорта Румынии планирует возвести автодорожный мост через реку Прут.
Стоимость строительства моста исчисляется в 31,5 миллиона евро. Большая часть средств будет получена за счет грантов.
С введением нового моста расстояние между румынскими Яссами и молдавскими Унгенами сократится с 47 до 22 километров.
Длина моста составит 1,14 километра.
Документация для его строительства готовили с 2015 года.