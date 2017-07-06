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19:58 (мск), источник: Sputnik.md

Новый мост будет построен между Яссами и Унгенами

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. До 2020 года Министерство транспорта Румынии планирует возвести автодорожный мост через реку Прут.

Источник: Sputnik.md

Стоимость строительства моста исчисляется в 31,5 миллиона евро. Большая часть средств будет получена за счет грантов.

С введением нового моста расстояние между румынскими Яссами и молдавскими Унгенами сократится с 47 до 22 километров.

Длина моста составит 1,14 километра.

Документация для его строительства готовили с 2015 года.

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