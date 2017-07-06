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20:58 (мск), источник: Ipress.ua

Ведущие и журналисты «1+1» стали совладельцами канала

Несколько сотрудников группы «1+1 медиа» недавно стали миноритарными владельцами телеканала «1+1».

Источник: Ipress.ua

«Я могу подтвердить, что действительно недавно мной был реализован опцион, выданный мне акционерами еще несколько лет назад. И я посчитал, что будет правильно и корректно, чтобы часть этих акций принадлежали не только мне, но и ряду коллег, которые долго и плодотворно работают в “1+1 медиа”. Таким образом, в одной из компаний-основателей канала “1+1” появился, кроме меня, еще ряд миноритарных акционеров», — сказал генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко, сообщает «Детектор медиа».

Соответствующие данные уже внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Согласно данным реестра, ИП «1+1 продакшн» сейчас принадлежит таким юридическим и физическим лицам:

«Каддоа Лимитед» (Кипр) (75%); Ткаченко Александр Владиславович (22,4%); Василевская-Смаглюк Ольга Михайловна (0,1%); Васильева Елена Александровна (0,1%); Горбунов Юрий Николаевич (0,1%); Демченко Ирина Алексеевна (0,1%); Дубинский Александр Анатольевич (0,1%); Жмакина Юлия Владимировна (0,1%); Загородный Александр Васильевич (0,1%); Кашпор Ольга Михайловна (0,1%); Ковалев Артем Владимирович (0,1%); Кошеленко Ольга Сергеевна (0,1%); Лезина Виктория Николаевна (0,1%); Мазур Алла Григорьевна (0,1%); Найда Иванна Анатольевна (0,1%); Наливайко Софья Александровна (0,1%); Несмиян Елена Владимировна (0,1%); Опаленик Роберт Миронович (0,1%); Пахольчук Ярослав Валерьевич (0,1%); Попов Сергей Валерьевич (0,1%); Раевская Наталья Николаевна (0,1%); Сеничкин (0,1%); Слисаренко Ольга Викторовна (0,1%); Сухенко Максим Анатольевич (0,1%); Таран Лидия Анатольевна (0,1%); Ткаченко Анна Владимировна (0,1%); Чмиль Мария Николаевна (0,1%); Шиленко Максим Владимирович (0,1%).

В свою очередь, ИП «1+1 продакшн» принадлежат 30% ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1».

Согласно обнародованным на сайте телеканала «1+1» (ООО Телерадиокомпания «Студия 1+1») документам, его конечным бенефициарным владельцем по состоянию на 31 декабря 2016 года является Игорь Коломойский (на тот момент он опосредованно владел 57,534% канала), а владельцем существенного участия — Игорь Суркис (опосредованно владел 24,623% канала).

Как пишет издание, если сравнивать документы отчетности «1+1» годичной давности, то можно заметить, что опосредованная доля Игоря Коломойского в собственности канала «1+1» в 2016 году выросла с 52,843% до 57,534%, а Игоря Суркиса — с 17,157% до 24,623%. Кроме того, они перераспределили доли в офшорах, через которые обладают каналом.

Опосредованными владельцами 17,843% канала «1+1» в 2016 году стали шесть физических лиц, имена которых не раскрывались, поскольку каждый из них не был владельцем существенного участия.

В прошлом году активно распространялись слухи о возможном переходе половины «1+1» людям из окружения президента Украины, но все стороны это отрицали. Сегодня же непонятно, кто эти шесть физических лиц, хотя их доля и невелика.

В документах за 2016 год отражены четыре изменения, произошедшие в структуре собственности «1+1» в течение этого года. Все они произошли 16 декабря 2016 года — за день до национализации «Приватбанка», о которой было объявлено поздно вечером 18 декабря. То есть подтвердилось предположение, что перед национализацией «Приватбанка» его бывший совладелец Игорь Коломойский реструктуризировал свои медийные активы.

Согласно обнародованному 2 июля 2017 года Министерством финансов письму совладельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, по условиям национализации они взяли на себя обязательства до 1 июля 2017 года реструктуризировать кредиты, выданные ПриватБанком, связанным с ними лицами. Но в оговоренный срок этого не произошло.

Напомним, что председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко опроверг информацию о том, что канал «1+1» пытаются лишить лицензии. По его словам, канал «1+1» может продолжать вещание при отсутствии бланка лицензии.

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