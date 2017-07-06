Ведущие и журналисты «1+1» стали совладельцами канала
Несколько сотрудников группы «1+1 медиа» недавно стали миноритарными владельцами телеканала «1+1».
Несколько сотрудников группы «1+1 медиа» недавно стали миноритарными владельцами телеканала «1+1».
«Я могу подтвердить, что действительно недавно мной был реализован опцион, выданный мне акционерами еще несколько лет назад. И я посчитал, что будет правильно и корректно, чтобы часть этих акций принадлежали не только мне, но и ряду коллег, которые долго и плодотворно работают в “1+1 медиа”. Таким образом, в одной из
Соответствующие данные уже внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических
Согласно данным реестра, ИП «1+1 продакшн» сейчас принадлежит таким юридическим и физическим лицам:
«Каддоа Лимитед» (Кипр) (75%); Ткаченко Александр Владиславович (22,4%);
В свою очередь, ИП «1+1 продакшн» принадлежат 30% ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1».
Согласно обнародованным на сайте телеканала «1+1» (ООО Телерадиокомпания «Студия 1+1») документам, его конечным бенефициарным владельцем по состоянию на 31 декабря 2016 года является Игорь Коломойский (на тот момент он опосредованно владел 57,534% канала), а владельцем существенного участия — Игорь Суркис (опосредованно владел 24,623% канала).
Как пишет издание, если сравнивать документы отчетности «1+1» годичной давности, то можно заметить, что опосредованная доля Игоря Коломойского в собственности канала «1+1» в 2016 году выросла с 52,843% до 57,534%, а Игоря Суркиса — с 17,157% до 24,623%. Кроме того, они перераспределили доли в офшорах, через которые обладают каналом.
Опосредованными владельцами 17,843% канала «1+1» в 2016 году стали шесть физических лиц, имена которых не раскрывались, поскольку каждый из них не был владельцем существенного участия.
В прошлом году активно распространялись слухи о возможном переходе половины «1+1» людям из окружения президента Украины, но все стороны это отрицали. Сегодня же непонятно, кто эти шесть физических лиц, хотя их доля и невелика.
В документах за 2016 год отражены четыре изменения, произошедшие в структуре собственности «1+1» в течение этого года. Все они произошли 16 декабря 2016 года — за день до национализации «Приватбанка», о которой было объявлено поздно вечером 18 декабря. То есть подтвердилось предположение, что перед национализацией «Приватбанка» его бывший совладелец Игорь Коломойский реструктуризировал свои медийные активы.
Согласно обнародованному 2 июля 2017 года Министерством финансов письму совладельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, по условиям национализации они взяли на себя обязательства до 1 июля 2017 года реструктуризировать кредиты, выданные ПриватБанком, связанным с ними лицами. Но в оговоренный срок этого не произошло.
Напомним, что председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко опроверг информацию о том, что канал «1+1» пытаются лишить лицензии. По его словам, канал «1+1» может продолжать вещание при отсутствии бланка лицензии.