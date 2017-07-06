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6 июля, источник: Ежедневник.by

МАЗ начал сборку в Казахстане с помощью местного миллионера

Автосборочное производство стартовало в Алматы на площадке местного партнера, компании Hyundai Trans Auto.

Источник: Ежедневник.by

Hyundai Trans Auto, в свою очередь, входит в группу Астана Моторс, владельцем которой является Нурлан Смагулов.

Hyundai Trans Auto, являющееся официальным дилером МАЗ с 2016 года, освоило серийное производство грузовиков МАЗ, осуществляя полный цикл сварки, сборки и окраски. Как сообщается на сайте МАЩ, предприятие освоило выпуск двух моделей самосвалов «МАЗ 5516Х5» и самосвал «МАЗ 6501Н9» грузоподъёмностью 20 тонн. Уровень локализации производства достигает свыше 50%.

«Мы с радостью объявляем о старте серийного производства автотехники МАЗ в Казахстане. Сейчас наше предприятие ведёт выпуск двух моделей самосвалов и в дальнейшем будем расширят ряд выпускаемой техники», -отметил исполнительный директор «Астана Моторс» Антон Афонин.

«При выборе партнеров в Казахстане мы опирались на опыт производства автотехники и репутацию компании и сегодня мы видим отличные результаты проделанной работы. МАЗы, произведенные на территории Республики Казахстан полностью соответствуют всем техническим параметрам, качественные, надежные и ничем не отличаются от автотехники собранной на Минском автомобильном заводе», — заместитель коммерческого директора ОАО «МАЗ» Сергей Захаревич.

Нурлан Смагулов занимает 17 -е место в списке местного Forbes с состоянием 400 млн долларов. Его «Астана Моторс» продает в 12 автосалонах Hyundai, Subaru, BMW, MINI, Rolls-Royce, Toyota, Lexus, собирает Hyundai, FAW и МАЗ, а также оказывает услуги по оперативному и финансовому лизингу. Рыночная доля компании в 2016 году составила 17% с почти 8 тыс. проданными легковыми автомобилями.

Также казахстанскому миллионеры принадлежат торговые центры Mega в Астане и Алматы, гостиница «Алматы» и сеть Angel-In-Us-Coffee.

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