Чиновники Атырау засекретили итоги проверки аварии в Тенгизшевройл

Источник: Newtimes.kz

После тревожного ЧП на тенгизском заводе первого поколения 30 мая, сопровождавшегося выбросами и эвакуацией персонала, государственные экологи на следующий день приступили к проверке в компании «Тенгизшевройл», пишет издание.

И, как объявил на брифинге руководитель областного департамента экологии Кабижан Капанов, проверка займет не больше месяца. Тогда же главный менеджер ТШО по производству Имир Боннер заявила о безвредности выбросов, которые произошли вследствие «внепланового отключения электроэнергии».

Как сообщает издание, на прошлой неделе Кабижан Капанов подтвердил факт окончания проверки, однако его обещание письменно озвучить ее результаты вскоре сменилось отказом.

В ответе на запрос издания облэкология не только не предоставила эту общественно значимую информацию, но и фактически не ответила ни на один из дополнительных вопросов, за исключением того, что выбросы продолжались чуть больше часа.

Как пояснил работник облэкологии Ерлан Кадилов, ведомство не может предоставить результаты проверки до суда, только прокуратуре.

А в ответе на повторный запрос редакции экологи и вовсе наложили на результаты проверки гриф секретности.

«В соответствии с пунктом 5 статьи 118 Экологического кодекса, информация, указанная в акте о результатах проверки, является конфиденциальной инспекторской информацией», — говорится, в частности, в письме за подписью Капанова.

Таким образом, правда об аварии в ТШО до суда является тайной за семью печатями, если, конечно, дело вообще дойдет до судебного барьера, отмечает издание.