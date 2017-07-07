«Пятерочка» автоматом

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О роботизации HR-процессов «Ъ» рассказали в самой компании. Планируется, что голосовой робот Вера, который распознает речь, будет искать резюме кандидатов на крупнейших рекрутинговых сайтах по заданным параметрам и дозваниваться до потенциальных соискателей по указанным в резюме телефонам, говорит директор по управлению персоналом торговой сети «Пятерочка» Татьяна Князева. Дозвонившись, Вера рассказывает кандидатам о вакансиях компании, добавляет она. Эта технология разработана «Стафори» — стартапом из Санкт-Петербурга. Пилотный проект в «Пятерочке» начался весной 2017 года.



В июле ритейлер немного трансформировал тестируемую технологию. «Мы изменили интонацию голоса робота, сделав его бодрее, пробуем мужской голос для общения с соискателями — теперь потенциальным работникам магазинов будет звонить робот Ермил», — продолжает госпожа Князева.

Кроме того, изменился алгоритм работы робота: теперь, получив от кандидата ответ о потенциальном интересе к вакансии, Ермил сразу автоматически переключает его на сотрудника по подбору персонала, тогда как в предыдущей версии Вера только передавала текстовую информацию об интересе кандидата к вакансии сотрудникам HR-отдела. Кроме того, ритейлер запустил чат-бота в основных мессенджерах — WhatsApp, Viber, SMS, чтобы кандидаты могли круглосуточно получать ответы на вопросы о компании и условиях работы. Также чат-бот умеет подбирать вакансии рядом с домом, используя геолокацию кандидата или указанный им адрес, и записывать соискателя на интервью.



За первые три месяца работы Вера позвонила 16,6 тыс. человек, из которых взяли трубку 2,8 тыс. человек. Положительно ответили около половины — 1,3 тыс. Всего с помощью робота на работу в «Пятерочку» принято 0,08% от общего плана найма торговой сети. С чат-ботом с марта, когда был запущен проект, пообщались более 30 тыс. кандидатов, что позволило ритейлеру сэкономить до 200 человеко-часов в месяц.

«Стоимость работы бота в разы меньше стоимости человеческого труда», — подчеркивает госпожа Князева, не называя конкретных цифр. Сегодня «Пятерочка» нанимает 15 тыс. человек в месяц против 5 тыс. год назад, отмечает она. Автоматизация рекрутингового процесса позволила компании снизить время найма сотрудника до 5,5 дня против 7−20 дней до внедрения новых технологий, добавляет она.



Автоматизация HR-функции — одна из ключевых задач современных бизнесов, уверен директор по развитию HeadHunter Борис Вольфсон. «При автоматизации того, что поддается этому наилучшим образом, высвобождаются ресурсы HR-специалистов на более сложные задачи, для которых раньше просто времени не было», — отмечает эксперт. Но стратегически роботы не заменяют людей, а помогают им принимать решения быстрее и делать меньше ошибок, добавляет он.