«Дочка» «Ростеха» рассказала о закупке газовых турбин для Крыма

«В текущих обстоятельствах “Технопромэкспорт” был вынужден приобрести четыре комплекта газотурбинных установок со вторичного рынка. С целью их приведения к условиям и требованиям проекта, которые закладывались изначально, была проведена модернизация данных установок силами специализированных российский заводов и инжиниринговых компаний, обладающих современным оборудованием и квалифицированными специалистами», — сказано в сообщении компании.

Подчеркивается, что это позволило «Технопромэкспорту» минимизировать сроки реализации строительства ТЭС в регионе.

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Кроме того, для строительства энергопроектов на полуострове компания планировала поставить газотурбинные установки на базе газовых турбин класса Е, производимые иранской компанией MAPNA. Контракт не был заключен из-за отсутствия взаимопонимания по ряду технических и коммерческих вопросов, отмечается в пресс-релизе.

5 июля Reuters со ссылкой на три источника передал, что в Крым были доставлены турбины производства немецкой компании Siemens. Агентство обратило внимание на то, что санкции ЕС запрещают европейским фирмам поставлять полуострову связанные с энергетикой технологии и оборудование.

В то же время представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост (Wolfram Trost) заявил: «Siemens не поставлял турбины в Крым и соблюдает все ограничения на экспорт». Сославшись на необходимость соблюдать конфиденциальность клиентов, он не ответил на вопросы о том, знала ли компания, что турбины были отправлены в Крым и будет ли Siemens заниматься их обслуживанием.