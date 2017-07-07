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08:09 (мск), источник: Ежедневник.by

«Белавиа» пока не дотягивает до сотни лучших авиакомпаний мира

В «оскаровский» топ -100 лучших авиакомпаний мира за 2017 год, составленный британской консалтинговой компанией Skytrax, вошло максимальное число компаний из стран бывшего СССР.

Источник: Ежедневник.by

Белорусского перевозчика «Белавиа», за последние годы сделавшего заметный рывок вверх по всем параметрам, правда, в нем пока нет.

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Бывший СССР в рейтинге этого года представляют четыре авиакомпании.

Самое высокое место — 30-е и титул лучшей авиакомпании Восточной Европы — получил российский Aeroflot, «взлетевший» по сравнению с прошлым годом на десять позиций.

46-е место занял казахстанский перевозчик Air Astаna, и эта компания лучшей в регионе Центральной Азии и Индии.

На протяжение последних лет не покидают топ-100 Azerbaijan Airlines, на этот раз ставшие 71-ми.

Наконец, вернулась после некоторого перерыва в рейтинг российская авиакомпания S7 Airlines. Она стала 94-й.

На первую строчку в 2017 году Qatar Airways, потеснившая сразу на 4-е место Emirates. Также в первой десятке Singapore Airlines, ANA All Nippon Airways и Cathay Pacific.

Как отмечается, рейтинг составляется на основе опроса путешественников.

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