На таможнях Дальнего Востока скопились 9 тыс. иномарок

«На сегодня, к сожалению, транспортные средства, которые были ввезены после 15 февраля 2017 года, не все получили ПТС. Документ не имеют около 9 тыс. машин», — сообщил в пятницу журналистам начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий Ладыгин. По его словам, «технология, которая сейчас используется, дала сбой».

В частности, процесс оформления ввезенных автомобилей затормозился из-за нехватки в регионе «кнопок» «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Есть задержки в поставках. Насколько мне известно, администрация Приморья занимает активную позицию и добивается у АО “ГЛОНАСС” этих кнопок в нужном количестве. Надеюсь, в ближайшее время они в край поступят, и мы будем оформлять машины», — сказал глава ДВТУ.

Он добавил, что таможни Дальнего Востока в состоянии оформлять по 300−350 автомобилей в день. И на то, чтобы разгрузить склады от машин уйдет не более 45 дней.

С 1 января 2017 года в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей — обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Однако регламент не определил порядок оборудования этой системой подержанных или новых машин, которые ввозятся в РФ. Сертифицированных центров, где можно было бы это делать, на Дальнем Востоке не оказалось. В итоге таможенные склады начали заполняться.

После вмешательства в ситуацию федеральных чиновников таможня начала выдачу документов. В настоящее время в России введен временный порядок оформления подержанных автомобилей, ввозимых на территорию страны.

В то же время в Приморье, куда традиционно завозится наибольшее количество автомобилей на Дальнем Востоке, продолжаются протесты. Активисты проводят митинги и рассылают обращения властям с требованием сделать установку «ЭРА-ГЛОНАСС» на машины добровольной, а также разрешить таможне выпускать иномарки без предустановки такой системы.