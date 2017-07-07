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05:03 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае появится служебное жилье для бюджетников

Стартует проект по обеспечению служебным жильем специалистов бюджетной сферы.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае стартует проект по обеспечению служебным жильем специалистов бюджетной сферы. Уже в 2017 году у работников учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения из 20 муниципальных образований края появится возможность получить квартиры в аренду на длительный срок по льготным ставкам.

«Мы совершаем первый шаг для того, чтобы начать формирование рынка доступного жилья в регионе и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода. Появление служебного жилья будет способствовать привлечению молодых специалистов в сельские территории края», — рассказал замминистра строительства и ЖКХ края Сергей Козупица.

Для строительства и приобретения жилых домов для бюджетников из региональной казны Красноярскому краевому фонду жилищного строительства (ККФЖС) была выделена субсидия в общем объеме 150 миллионов рублей.

В конце июня специалисты Фонда провели заседание рабочей комиссии, в рамках которого определили муниципальные образования, на территории которых будут либо строиться, либо приобретаться жилые помещения.

«В мае Фондом был объявлен сбор заявок от муниципалитетов, содержащих количество бюджетных работников нуждающихся в жилых помещениях. На заседании комиссии мы проанализировали заявки и отобрали 20 муниципальных образований. Кому и какой объем выделить определялось в зависимости от коэффициента потребности каждого муниципального образования. В целом по региону будет приобретено и построено 126 жилых помещений», — рассказала начальник отдела по реализации социальных программ ККФЖС Наталья Бердоусова.

По ее словам, комиссией принято решение о строительстве 16-квартирного жилого дома в Большемуртинском и 8-квартирного — в Идринском районах.

«В остальных муниципалитетах жилье будет приобретено на вторичном рынке исходя из потребностей», — уточнила представитель Фонда.

Наталья Бердоусова также подчеркнула, что жилые помещения будут предоставляться работникам бюджетной сферы по договору найма за арендную плату, которая будет ниже среднерыночной. Размер платы будет устанавливаться властями.

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