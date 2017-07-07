На междугородных перевозках в крае работают несправные автобусы

Мальчишки показывают, как накануне в автобусе их болтало. Вместе с мамой ездили в деревню к бабушке. Из Кононова в Красноярск добирались с риском для жизни, считает Наталья. «Оказалось, что у него рессоры сломанные. Всех пересаживали на правую сторону. Мы сидели почти сзади. Задние колёса болтались, звук еще такой был», — рассказывает пассажирка сломанного автобуса.



Водитель даже высадил их не в пункте назначения, а на окраине Красноярска. Мы обратились к диспетчеру этого маршрута.



— У меня нет никакой информации. Все автобусы пришли, пассажиры доехали.



Сам маршрут начинается не с автовакзала на Взлётке, а через дорогу от него. Билетная касса ютится в ларьке с микрокредитами и шаурмой. На поломку во время рейса там смотрят философски:



— Автобус, трамвай, троллейбус — мы все садимся и подвергаем себя опасности.



Год назад компания лишилась статуса официального перевозчика — не смогли выдержать жёсткие требования Минтранса. Теперь возят людей как заказной автобус — что-то вроде маршрутного такси по заявкам жителей. «Перевозчик был за период 2016−17 годов проверен 9 раз, выявлено 17 нарушений. Отсутствие карт тахографа у водителей, по экологии составлялись административные материалы, непредоставление пассажирам информации о страховщике», — сообщил заместитель главного государственного инспектора Госавтодорнадзора Игорь Шилин.



И это ещё не худший вариант, заявили в автонадзоре. В крае около десяти официальных маршрутов не имеют постоянного перевозчика. Компания занимает социальную нишу — без них сельчане не смогли бы добраться в Красноярск. Однако халатность на трассе — это один шаг до трагедии. Напомним, два года назад в ДТП с междугородными автобусами под Козулькой и Балахтой погибли 22 человека.





Роман РЫКОВ



