На междугородных перевозках в крае работают несправные автобусы
Сто километров страха. Пассажиры междугородного автобуса рассказывают, они с молитвами добирались до Красноярска. «ЛиАЗ» мог перевернуться на трассе.
Сто километров страха. Пассажиры междугородного автобуса рассказывают, они с молитвами добирались до Красноярска. «ЛиАЗ» мог перевернуться на трассе.
Мальчишки показывают, как накануне в автобусе их болтало. Вместе с мамой ездили в деревню к бабушке. Из Кононова в Красноярск добирались с риском для жизни, считает Наталья. «Оказалось, что у него рессоры сломанные. Всех пересаживали на правую сторону. Мы сидели почти сзади. Задние колёса болтались, звук еще такой был», — рассказывает пассажирка сломанного автобуса.
Водитель даже высадил их не в пункте назначения, а на окраине Красноярска. Мы обратились к диспетчеру этого маршрута.
— У меня нет никакой информации. Все автобусы пришли, пассажиры доехали.
Сам маршрут начинается не с автовакзала на Взлётке, а через дорогу от него. Билетная касса ютится в ларьке с микрокредитами и шаурмой. На поломку во время рейса там смотрят философски:
— Автобус, трамвай, троллейбус — мы все садимся и подвергаем себя опасности.
Год назад компания лишилась статуса официального перевозчика — не смогли выдержать жёсткие требования Минтранса. Теперь возят людей как заказной автобус —
И это ещё не худший вариант, заявили в автонадзоре. В крае около десяти официальных маршрутов не имеют постоянного перевозчика. Компания занимает социальную нишу — без них сельчане не смогли бы добраться в Красноярск. Однако халатность на трассе — это один шаг до трагедии. Напомним, два года назад в ДТП с междугородными автобусами под Козулькой и Балахтой погибли 22 человека.
Роман РЫКОВ