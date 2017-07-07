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05:30 (мск), источник: VLADNEWS

В ТОР «Большой Камень» появится крупный гостиничный комплекс

Завершение работ планируется в 2019 году.

Источник: Reuters

Южнокорейский инвестор построит в ТОР «Большой Камень» гостиничный комплекс, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития. Подписано соглашение с КРДВ.

Гостиничный комплекс представит собой 120 номеров, апарт-отель на 80 номеров, гостевые дома и необходимую инфраструктуру: парки, спортивные площадки и центр, кафе, конференц-залы. К реализации проекта резидент приступит в 2017 году, завершение работ планируется в 2019 году.

Объем капиталовложений составит почти 600 миллионов рублей. Планируется создать 87 рабочих мест.

«Проект гостиничного комплекса “Прайд” направлен на удовлетворение растущего спроса на качественный сервис со стороны представителей подрядчиков, партнеров и клиентов судостроительного комплекса. Сегодня мы приступили к реализации проекта и уже разрабатываем проектную документацию для строительства отеля», — отметил гендиректор компании Антон Левман.

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