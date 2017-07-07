В ТОР «Большой Камень» появится крупный гостиничный комплекс

Источник: Reuters

Южнокорейский инвестор построит в ТОР «Большой Камень» гостиничный комплекс, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития. Подписано соглашение с КРДВ.

Гостиничный комплекс представит собой 120 номеров, апарт-отель на 80 номеров, гостевые дома и необходимую инфраструктуру: парки, спортивные площадки и центр, кафе, конференц-залы. К реализации проекта резидент приступит в 2017 году, завершение работ планируется в 2019 году.

Объем капиталовложений составит почти 600 миллионов рублей. Планируется создать 87 рабочих мест.