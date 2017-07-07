В ТОР «Большой Камень» появится крупный гостиничный комплекс
Завершение работ планируется в 2019 году.
Завершение работ планируется в 2019 году.
Южнокорейский инвестор построит в ТОР «Большой Камень» гостиничный комплекс, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Гостиничный комплекс представит собой 120 номеров,
Объем капиталовложений составит почти 600 миллионов рублей. Планируется создать 87 рабочих мест.
«Проект гостиничного комплекса “Прайд” направлен на удовлетворение растущего спроса на качественный сервис со стороны представителей подрядчиков, партнеров и клиентов судостроительного комплекса. Сегодня мы приступили к реализации проекта и уже разрабатываем проектную документацию для строительства отеля», — отметил гендиректор компании Антон Левман.