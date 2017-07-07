В Красноярске на правобережной набережной убрали незаконное летнее кафе

На правобережной набережной Красноярска принудительно демонтируют незаконно размещенное летнее кафе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Кафе были размещены возле Коммунального моста. Демонтаж начался 6 июля в 11.00 часов.

Решение о демонтаже кафе было принято администрацией Свердловского района в связи с регулярно поступающими жалобами от жителей близлежащих домов. У собственников точек отсутствовали документы, подтверждающие право на размещение объекта.

«С детьми выйти на прогулку невозможно: музыка орет, пьяные кругом, пахнет паленым мясом. Набережная — место культурного отдыха, а тут ни Енисеем не полюбоваться, ни на велосипеде или роликах не прокатиться. Туалеты еще поставили прямо на газон!», — возмущается один из местных жителей.

Кафе было установлено собственником самовольно, а предупреждения о необходимости ликвидации сооружений на добровольной основе игнорировались. На контакт с представителями администрации владельцы не шли, вели себя агрессивно.

«Документы, подтверждающие право на использование земельного участка, должны быть у всех. Кроме того, все учреждения обязаны соблюдать санитарные нормы, а также не доставлять неудобства жителям близлежащих домов громкой музыкой или иным посторонним шумом», — отметил руководитель администрации Свердловского района Владимир Саар.