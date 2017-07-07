В Красноярске на правобережной набережной убрали незаконное летнее кафе
Регулярно поступали жалобы от жителей близлежащих домов.
Регулярно поступали жалобы от жителей близлежащих домов.
На правобережной набережной Красноярска принудительно демонтируют незаконно размещенное летнее кафе. Об этом сообщает
Решение о демонтаже кафе было принято администрацией Свердловского района в связи с регулярно поступающими жалобами от жителей близлежащих домов. У собственников точек отсутствовали документы, подтверждающие право на размещение объекта.
«С детьми выйти на прогулку невозможно: музыка орет, пьяные кругом, пахнет паленым мясом. Набережная — место культурного отдыха, а тут ни Енисеем не полюбоваться, ни на велосипеде или роликах не прокатиться. Туалеты еще поставили прямо на газон!», — возмущается один из местных жителей.
Кафе было установлено собственником самовольно, а предупреждения о необходимости ликвидации сооружений на добровольной основе игнорировались. На контакт с представителями администрации владельцы не шли, вели себя агрессивно.
«Документы, подтверждающие право на использование земельного участка, должны быть у всех. Кроме того, все учреждения обязаны соблюдать санитарные нормы, а также не доставлять неудобства жителям близлежащих домов громкой музыкой или иным посторонним шумом», — отметил руководитель администрации Свердловского района Владимир Саар.