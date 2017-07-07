В Красноярске в этом году начнут строить три школы

Все школы будут построены по типовому проекту школы в микрорайоне «Иннокентьевский», которая уже находится на стадии завершения, и в начале будущего года первые ученики могут сесть за парты. В этом году начнётся строительство трёх школ — две в Советском районе, ещё одна в Центральном районе, в микрорайоне «Покровский». Каждое образовательное учреждение обойдется бюджету в миллиард рублей.