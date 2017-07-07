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06:16 (мск), источник: VLADNEWS

На площади Семеновской во Владивостоке прошла проверка работы автобусов

Подобные проверки со стороны управления транспорта проходят во Владивостоке регулярно.

На остановочном пункте «Семеновская» во Владивостоке прошла проверка работы городских автобусов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Ее провели специалисты управления транспорта администрации краевого центра. Он выясняли, как перевозчики Владивостока соблюдают условия договоров на выполнение регулярных перевозок по установленным маршрутам, которые заключены между ними и администрацией города.

«В ходе проверки установлено, что автобусы соответствуют предъявляемым к ним требованиям, — рассказал главный специалист управления транспорта Дмитрий Тройнич. — Эти требования четко прописаны в условиях договоров. Во всех салонах автобусов работает оборудование системы ГЛОНАСС (оно позволяет определить, где в данный момент находится транспортное средство), автоинформатор (“объявляет” названия остановок), есть билетная продукция, салоны автобусов находятся в удовлетворительном санитарном состоянии, водители имеют технические устройства, позволяющие вести телефонные переговоры без использования рук».

Подобные проверки со стороны управления транспорта проходят во Владивостоке регулярно. При выявлении нарушений к автотранспортным предприятиям применяются штрафные санкции в соответствии с заключенными договорами.

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