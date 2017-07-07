На площади Семеновской во Владивостоке прошла проверка работы автобусов
Подобные проверки со стороны управления транспорта проходят во Владивостоке регулярно.
Подобные проверки со стороны управления транспорта проходят во Владивостоке регулярно.
На остановочном пункте «Семеновская» во Владивостоке прошла проверка работы городских автобусов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
«В ходе проверки установлено, что автобусы соответствуют предъявляемым к ним требованиям, — рассказал главный специалист управления транспорта Дмитрий Тройнич. — Эти требования четко прописаны в условиях договоров. Во всех салонах автобусов работает оборудование системы ГЛОНАСС (оно позволяет определить, где в данный момент находится транспортное средство), автоинформатор (“объявляет” названия остановок), есть билетная продукция, салоны автобусов находятся в удовлетворительном санитарном состоянии, водители имеют технические устройства, позволяющие вести телефонные переговоры без использования рук».
Подобные проверки со стороны управления транспорта проходят во Владивостоке регулярно. При выявлении нарушений к автотранспортным предприятиям применяются штрафные санкции в соответствии с заключенными договорами.