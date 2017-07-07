На площади Семеновской во Владивостоке прошла проверка работы автобусов

На остановочном пункте «Семеновская» во Владивостоке прошла проверка работы городских автобусов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Ее провели специалисты управления транспорта администрации краевого центра. Он выясняли, как перевозчики Владивостока соблюдают условия договоров на выполнение регулярных перевозок по установленным маршрутам, которые заключены между ними и администрацией города.

«В ходе проверки установлено, что автобусы соответствуют предъявляемым к ним требованиям, — рассказал главный специалист управления транспорта Дмитрий Тройнич. — Эти требования четко прописаны в условиях договоров. Во всех салонах автобусов работает оборудование системы ГЛОНАСС (оно позволяет определить, где в данный момент находится транспортное средство), автоинформатор (“объявляет” названия остановок), есть билетная продукция, салоны автобусов находятся в удовлетворительном санитарном состоянии, водители имеют технические устройства, позволяющие вести телефонные переговоры без использования рук».