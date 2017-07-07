Компания «Дитэко», владеющая НПЗ в Ангарске, признана банкротом

Источник: AP 2017

Арбитражный суд Иркутской области признал банкротом производственную компанию «Дитэко», владеющую нефтеперерабатывающим заводом в городе Ангарске, и ввел в ней процедуру конкурсного производства, сообщается в материалах суда.

Процедура введена на срок до 1 ноября 2017 года, конкурсным управляющим назначен Виктор Тимашков.

По данным суда, крупнейшими кредиторами компании являются банк «Международный финансовый клуб», объем требований составил почти 1,3 млрд рублей, московская компания «Нома петролиум», заявившая о долге в 2,07 млрд, и структура Сбербанка — «НРК Актив» с задолженностью 2,18 млрд рублей.

ПК «Дитэко» занимается производством нефтепродуктов. Выручка компании в 2014 году составила 10,5 млрд руб., чистая прибыль — 157 млн руб. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», владельцем компании с 13 октября 2015 года является гражданин России, до этого компанией владели четыре физлица — их имена не раскрывались.

ЗАО ПК «Дитэко» известно в связи с крупным ЧП, случившимся в 2013 году. Тогда на предприятии произошел пожар — горел резервуар с 2 тыс. т нефти, который тушили более суток. Во время тушения пострадали семь пожарных, они получили незначительные ожоги при разрушении резервуара. По предварительной версии, причиной возгорания резервуара могли стать нарушения правил пожарной безопасности на нефтебазе или умышленный поджог.