Наиболее богатые омские семьи тратят 515 тысяч в месяц
Наш регион занимает достойную 25 строчку в
Наш регион занимает достойную 25 строчку в
Финансовый университет при правительстве РФ провел любопытное исследование, составив рейтинг состоятельности российских регионов.
Для оценки брались расходы и доходы граждан, а также данные социологических исследований в первой половине 2017 года. Выяснилось, что один процент семей в стране с среднем живут на 650 тысяч рублей в месяц.
Самыми богатыми ожидаемо стали Москва с доходами 1 миллион 570 тысяч рублей. Второй —
Что интересно, Омск в этом рейтинге на 25 строчке. Наиболее обеспеченные омичи могут позволить себе распоряжаться 515 тысячами рублей в месяц.
Среди сибиряков самыми богатыми оказались красноярцы с доходами в 542 тысячи рублей они расположились на 21 строчке рейтинга.