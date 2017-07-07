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07:57 (мск), источник: Om1.ru

Наиболее богатые омские семьи тратят 515 тысяч в месяц

Наш регион занимает достойную 25 строчку в хит-параде самых обеспеченных.

Финансовый университет при правительстве РФ провел любопытное исследование, составив рейтинг состоятельности российских регионов.

Для оценки брались расходы и доходы граждан, а также данные социологических исследований в первой половине 2017 года. Выяснилось, что один процент семей в стране с среднем живут на 650 тысяч рублей в месяц.

Самыми богатыми ожидаемо стали Москва с доходами 1 миллион 570 тысяч рублей. Второй — Ямало-Ненецкий автономный округ, 1 миллион 471 тысяч рублей, третий -Санкт-Петербург, 999 тысяч рублей.

Что интересно, Омск в этом рейтинге на 25 строчке. Наиболее обеспеченные омичи могут позволить себе распоряжаться 515 тысячами рублей в месяц.

Среди сибиряков самыми богатыми оказались красноярцы с доходами в 542 тысячи рублей они расположились на 21 строчке рейтинга.

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