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07:53 (мск), источник: Om1.ru

В двух омских парках уложат тротуарную плитку на 1 миллион

В парке 30-летия ВЛКСМ появится новый сквер, где и планируется сделать покрытие.

В Омске начали обустраивать парки. Этим летом на общей площади в 2500 квадратных метров планируется уложить тротуарную плитку на 1 миллион рублей.

Кроме того появится новый сквер «Честь и достоинство» в парке 30-летия ВЛКСМ.

Там планируется высадить липовую аллею, клумбы, удобные лавочки и поставить скульптурную композицию «Порфирий Петрович» в честь следователя-героя романа Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Кроме того, там будет уложено 1000 квадратов тротурной плитки, еще 1500 квадратных метров предполагается сделать в парке «Советский».

Как добавили в мэрии, работы не станут препятствием для отдыхающих омичей.

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