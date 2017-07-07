В двух омских парках уложат тротуарную плитку на 1 миллион
В парке 30-летия ВЛКСМ появится новый сквер, где и планируется сделать покрытие.
В парке 30-летия ВЛКСМ появится новый сквер, где и планируется сделать покрытие.
В Омске начали обустраивать парки. Этим летом на общей площади в 2500 квадратных метров планируется уложить тротуарную плитку на 1 миллион рублей.
Кроме того появится новый сквер «Честь и достоинство» в парке 30-летия ВЛКСМ.
Там планируется высадить липовую аллею, клумбы, удобные лавочки и поставить скульптурную композицию «Порфирий Петрович» в честь
Кроме того, там будет уложено 1000 квадратов тротурной плитки, еще 1500 квадратных метров предполагается сделать в парке «Советский».
Как добавили в мэрии, работы не станут препятствием для отдыхающих омичей.