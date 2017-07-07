CNN: Microsoft планирует массовые сокращения сотрудников

По ее данным, компания уже начала уведомлять некоторых сотрудников о том, что они могут потенциально попасть под сокращения. «Как и все компании, мы производим оценку своего бизнеса на регулярной основе», — приводит телеканал заявление представителя корпорации.

В компании не сообщили о том, сколько человек могут лишиться работы. Однако, по данным телеканала CNBC, увольнения коснутся как минимум 3 тыс. человек, в основном, занятых в сфере продаж. До 75% этой цифры придется на сотрудников за пределами США. Всего в Соединенных Штатах в Microsoft работают чуть более 70 тыс. человек, в мире — свыше 120 тыс. человек.

Как отмечается, руководство Microsoft во главе со Сатьей Наделлой стремится снизить зависимость компании от продажи программного обеспечения и сфокусироваться на развитии собственных сервисов облачной обработки данных, а также других услугах.