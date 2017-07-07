Улицу Энтузиастов в Омске полностью отремонтировали

— В ближайшее время качество выполнения финального этапа работ проверит специализированная организация, осуществляющая строительный контроль — ООО «Сибцентр». Только после этого подрядчик получит возможность нанести необходимую дорожную разметку.

До конца срока — 27 июля — подрядчикам осталось выполнить работы на 14 дорожных объектах города. В ближайшие дни должен завершиться ремонт на улице 4-я Челюскинцев. Второй слой асфальта там уложен уже на 90%. Также к концу подходят работы на круговой развязке у Ленинградского моста — верхний слой с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона уложен уже на 77%.