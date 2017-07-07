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07:48 (мск), источник: Om1.ru

Улицу Энтузиастов в Омске полностью отремонтировали

Дорожный объект привели в порядок досрочно.

В Омске, согласно графику, выполнены дорожные работы на 17 объекте — улице Энтузиастов. Капитальный ремонт покрытия выполняла компания ООО «СФ Континент», выигравшая тендеры.

Сергей Фролов, директор департамента городского хозяйства:

— В ближайшее время качество выполнения финального этапа работ проверит специализированная организация, осуществляющая строительный контроль — ООО «Сибцентр». Только после этого подрядчик получит возможность нанести необходимую дорожную разметку.

До конца срока — 27 июля — подрядчикам осталось выполнить работы на 14 дорожных объектах города. В ближайшие дни должен завершиться ремонт на улице 4-я Челюскинцев. Второй слой асфальта там уложен уже на 90%. Также к концу подходят работы на круговой развязке у Ленинградского моста — верхний слой с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона уложен уже на 77%.

Напомним, в городе отремонтировано уже 17 магистралей: улицы Заозерная, Ватутина, Волгоградская, Березовая, 5-я Кировская, Авиационная, 2-я Солнечная, Крупской, 33-я Северная, 25-я Северная, 2-я Восточная, Олега Кошевого, Граничная, Госпитальная, Сибирский проспект, 22 апреля и Энтузиастов.

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