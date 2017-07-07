Улицу Энтузиастов в Омске полностью отремонтировали
Дорожный объект привели в порядок досрочно.
Дорожный объект привели в порядок досрочно.
В Омске, согласно графику, выполнены дорожные работы на 17 объекте — улице Энтузиастов. Капитальный ремонт покрытия выполняла компания ООО «СФ Континент», выигравшая тендеры.
Сергей Фролов, директор департамента городского хозяйства:
— В ближайшее время качество выполнения финального этапа работ проверит специализированная организация, осуществляющая строительный контроль — ООО «Сибцентр». Только после этого подрядчик получит возможность нанести необходимую дорожную разметку.
До конца срока — 27 июля — подрядчикам осталось выполнить работы на 14 дорожных объектах города. В ближайшие дни должен завершиться ремонт на улице 4-я Челюскинцев. Второй слой асфальта там уложен уже на 90%. Также к концу подходят работы на круговой развязке у Ленинградского моста — верхний слой с применением
Напомним, в городе отремонтировано уже 17 магистралей: улицы Заозерная, Ватутина, Волгоградская, Березовая, 5-я Кировская, Авиационная, 2-я Солнечная, Крупской, 33-я Северная, 25-я Северная, 2-я Восточная, Олега Кошевого, Граничная, Госпитальная, Сибирский проспект, 22 апреля и Энтузиастов.