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08:01 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Дома незаконно продолжают строить на мысе Зундук на Байкале

Активисты Народного фронта обратились в прокуратуру Ольхонского района.

Представители Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, выяснили, что на мысе Зундук на берегу Байкала в Иркутской области продолжается строительство. Несмотря на решение суда о сносе незаконных строений, вместо ликвидации и демонтажа зданий на байкальском берегу появились новые объекты. Активисты Народного фронта обратились в прокуратуру Ольхонского района с просьбой проинформировать региональное отделение ОНФ о принимаемых мерах и предложили принять дополнительные меры по соблюдению природоохранного законодательства и защите интересов Российской Федерации. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ОНФ.

«Постройки как стояли, так и стоят, ни одно здание не снесено. Более того — обживаются. В этом году, например, там уже появился пирс и изгородь. На фото видны пни и обрубки деревьев», — сказала член регионального штаба ОНФ в Иркутской области Анна Суркова.

По ее словам, в ходе проверки установлено, что земельный участок был предоставлен владельцу для ведения личного подсобного хозяйства, за границами населенных пунктов Онгуренского муниципального образования, но там нельзя было вести строительство.

В информации, размещенной на сайте прокуратуры Иркутской области 30 декабря 2016 года, было указано, что районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры Ольхонского района и обязал собственника освободить от строений земельный участок в водоохранной зоне озера Байкал. Сообщалось также, что прокуратура после вступления судебного решения в законную силу примет меры к освобождению земельного участка от незаконно возведенных строений.

Активисты Народного фронта обратились в прокуратуру Ольхонского района.

Напомним, что в 2016 года Анна Суркова после посещения мыса Зундук заявила, что в одном из красивейших мест на Байкале в реликтовой роще строится туристическая база на расстоянии примерно 10-ти метров от уреза воды.

«Видимо, хозяева надеялись, что место труднодоступное и никто не увидит строительства. А потом строения можно и задним числом оформить. Подобное отношение ведет к тому, что мы с вами буквально теряем Байкал», — отметила она.

По словам эксперта Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрия Миронова, проблема с незаконной застройкой особо охраняемых природных территорий и земель лесного фонда, к сожалению, распространена практически во всех российских регионах. Ситуацию серьезно может осложнить принятие непроработанной версии законопроекта о «лесной амнистии». В связи с чем были подготовлены и внесены поправки в законопроект, которые, будут учтены и ими не смогут воспользоваться недобросовестные пользователи для легализации мошеннических схем.

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