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09:42 (мск), источник: АиФ Волгоград

На севере Волгограда установят около 100 торговых павильонов

95 новых киосков установят в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, первые 20 павильонов уже появились на улицах Штеменко и 39-й Гвардейской, их владельцам дали срок — два месяца — на изготовление, установку киосков и благоустройство прилегающей территории, в который они уложились.

«Павильоны, установленные в свое время с разного рода нарушениями или вовсе незаконно, подлежат демонтажу. На их месте сегодня идут работы по восстановлению асфальтового покрытия, укладке тротуара, высадке растений», — отметил замглавы администрации Краснооктябрьского района Дмитрий Семененко.

Напомним, что ранее в общей сложности в районе было снесено более 90 павильонов.

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