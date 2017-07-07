На севере Волгограда установят около 100 торговых павильонов
95 новых киосков установят в Краснооктябрьском районе Волгограда.
95 новых киосков установят в Краснооктябрьском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, первые 20 павильонов уже появились на улицах Штеменко и 39-й Гвардейской, их владельцам дали срок — два месяца — на изготовление, установку киосков и благоустройство прилегающей территории, в который они уложились.
«Павильоны, установленные в свое время с разного рода нарушениями или вовсе незаконно, подлежат демонтажу. На их месте сегодня идут работы по восстановлению асфальтового покрытия, укладке тротуара, высадке растений», — отметил замглавы администрации Краснооктябрьского района Дмитрий Семененко.
Напомним, что ранее в общей сложности в районе было снесено более 90 павильонов.