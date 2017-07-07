В Челябинске 13 улиц отремонтируют на федеральные деньги
В Челябинске 13 главных улиц отремонтируют на федеральные деньги.
В Челябинске 13 главных улиц отремонтируют на федеральные деньги.
Город получил 700 млн рублей, из которых большая часть средств будет направлена на ремонт улиц общей площадью более 500 тысяч кв. м., остальные — на установку технических средств организации и регулирования дорожного движения, сообщили Накануне.RU в
«Немаловажно, что часть средств будет направлена именно на технические средства. Установка светофоров Т7, предупреждающих о наличии пешеходных переходов, светофоров с обратным отсчетом времени, качественная разметка горячим пластиком, анимационные знаки, пешеходные ограждения, дублирующие знаки — все это существенно повышает безопасность всех участников дорожного движения», — считает заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников.
Отметим, что в настоящий момент дорожники уже заканчивают укладку асфальта по улице Каслинской. На участке от улицы Братьев Кашириных до проспекта Победы дорожники укладывают