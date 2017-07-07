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08:32 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске 13 улиц отремонтируют на федеральные деньги

В Челябинске 13 главных улиц отремонтируют на федеральные деньги.

Источник: РИА "Новости"

Город получил 700 млн рублей, из которых большая часть средств будет направлена на ремонт улиц общей площадью более 500 тысяч кв. м., остальные — на установку технических средств организации и регулирования дорожного движения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

«Немаловажно, что часть средств будет направлена именно на технические средства. Установка светофоров Т7, предупреждающих о наличии пешеходных переходов, светофоров с обратным отсчетом времени, качественная разметка горячим пластиком, анимационные знаки, пешеходные ограждения, дублирующие знаки — все это существенно повышает безопасность всех участников дорожного движения», — считает заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

Отметим, что в настоящий момент дорожники уже заканчивают укладку асфальта по улице Каслинской. На участке от улицы Братьев Кашириных до проспекта Победы дорожники укладывают щебеночно-мастичный асфальтобетон, характеризующийся повышенным содержанием щебня и битума.

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