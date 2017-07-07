В Челябинске 13 улиц отремонтируют на федеральные деньги

Источник: РИА "Новости"

Город получил 700 млн рублей, из которых большая часть средств будет направлена на ремонт улиц общей площадью более 500 тысяч кв. м., остальные — на установку технических средств организации и регулирования дорожного движения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

«Немаловажно, что часть средств будет направлена именно на технические средства. Установка светофоров Т7, предупреждающих о наличии пешеходных переходов, светофоров с обратным отсчетом времени, качественная разметка горячим пластиком, анимационные знаки, пешеходные ограждения, дублирующие знаки — все это существенно повышает безопасность всех участников дорожного движения», — считает заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников.