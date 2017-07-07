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08:30 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В селе Черемшанка Курагинского района местный житель построил дом из соломы

Материал Владимир Сергиенко собирал с местных полей.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В с. Черемшанка Курагинского района местный житель за несколько месяцев построил себе дом из соломы. Об этом рассказывает телеканал «Енисей». Владимир Сергиенко уверен, что это хороший материал для возведения подобных строений — с соломой легко работать и она почти ничего не стоит.

«​Зима показала, даже, несмотря на то, что дом полностью не утеплен, все равно я перезимовал, не замерз. Объем получился два КАМАЗа, десять тюков больших. Они разные, есть по 90 килограммов, а я именно 20 больших купил. Соломы, глины я привез две телеги, где-то четыре телеги песка, телега имеется в виду тракторная… тонны 2−3 наверно», — говорит житель села Черемшанка Владимир Сергиенко.

Материал Владимир Сергиенко собирал с местных полей. Это то, что остается после уборки урожая. Соломенные блоки он делал сам. С практикой экостроительства мужчина столкнулся впервые. За помощью он иногда обращался в Интернет.

«Вот сухая солома, стена потом обмазывается глиной, потом нужно выровнять неровности, потому что солома, она неровная, хотя она и кирпичами, но это не кирпич глиняный, и потом уже штукатурка», — рассказывает хозяин дома.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас мужчина приступил к внутренней отделке. Второй этаж уже практически готов. Осталось отделить кухню и мастерскую.

Владимир отмечает, что такие стены «дышат», не выделяют вредных веществ и обладают хорошей шумоизоляцией. Стоимость квадратного метра в разы дешевле, чем в кирпичном доме. Соседи говорят, что такой опыт нужно перенимать, для Сибири такие постройки очень актуальны.

«Это здорово. И за этим другие потянутся люди. Они увидят все это. Пример всегда является стимулом для остальной части. Таких новаторов на самом деле не так много на земле. Но они должны быть, они двигают весь этот процесс», — отмечает житель села Черемшанка Илья Акушев.

Мастер предупреждает, что всем, кто решит возводить такие дома, нужно строго соблюдать технологию — солому необходимо заранее просушить и спрессовать. Такого строительного материала в полях предостаточно.

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