Рабочие асфальтируют отремонтированные участки дороги до Находки
На ремонте автодороги
На ремонте автодороги
Владивосток, 7 июля, PrimaMedia.
Пять дорожных бригад АО «Примавтодор» ведут капитальный ремонт дороги
«На ремонте автодороги
Всего в этом году асфальтобетонное покрытие заменят на почти 35 км дороги до Находки. Это наиболее разрушенные участки, уже не отвечающие нормативным требованиям и вызывающие нарекания граждан. В работе задействована новая техника, закупленная предприятием в этом году по программе модернизации на средства краевого бюджета в рамках краевой госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края». Это грейдеры и колесные экскаваторы российского производства.
Напомним, финансирование ремонта осуществляется в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Владивостокской агломерации рассчитана на несколько лет, в этом году на ее реализацию будет направлено около 1,5 млрд рублей: 625 млн — федерального, 720 млн — краевого, 97,4 млн рублей — местных бюджетов.
На этой неделе ремонт одной из самых загруженных в крае трасс проинспектировал губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Глава региона дал дорожникам поручение максимально ускориться, «ведь купальный сезон начался, и люди поехали на море в сторону Находки».
Мероприятия проекта «Безопасные и качественные дороги» позволят снизить количество