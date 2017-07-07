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08:32 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Рабочие асфальтируют отремонтированные участки дороги до Находки

На ремонте автодороги Артем-Находка задействованы работники четырех филиалов «Примавтодора».

Владивосток, 7 июля, PrimaMedia.

Пять дорожных бригад АО «Примавтодор» ведут капитальный ремонт дороги Артем-Находка. На участках, где уже выбраны пучины, приступили к укладке асфальта. Работы идут в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«На ремонте автодороги Артем-Находка задействованы работники четырех филиалов “Примавтодора”. На участках 43, 45 и 67−70 км уже ведем асфальтирование, на участках 50−59 и 64−67 км продолжаем выборку пучин. Работы стараемся завершить в кратчайшие сроки», — сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Горлов.

Всего в этом году асфальтобетонное покрытие заменят на почти 35 км дороги до Находки. Это наиболее разрушенные участки, уже не отвечающие нормативным требованиям и вызывающие нарекания граждан. В работе задействована новая техника, закупленная предприятием в этом году по программе модернизации на средства краевого бюджета в рамках краевой госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края». Это грейдеры и колесные экскаваторы российского производства.

Напомним, финансирование ремонта осуществляется в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Владивостокской агломерации рассчитана на несколько лет, в этом году на ее реализацию будет направлено около 1,5 млрд рублей: 625 млн — федерального, 720 млн — краевого, 97,4 млн рублей — местных бюджетов.

На этой неделе ремонт одной из самых загруженных в крае трасс проинспектировал губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Глава региона дал дорожникам поручение максимально ускориться, «ведь купальный сезон начался, и люди поехали на море в сторону Находки».

Мероприятия проекта «Безопасные и качественные дороги» позволят снизить количество аварийно-опасных участков и увеличить долю протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям на территории агломерации. Кроме этого, проект нацелен на снижение протяженности дорог, работающих в режиме перегрузки в «час-пик», общее улучшение ситуации на дорогах. Предполагается, что до 2020 года в нормативное состояние во Владивостокской агломерации должно быть приведено не менее 80% автомобильных дорог.

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