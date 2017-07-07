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08:48 (мск), источник: VN.ru

Три урожая картофеля в год выращивают в Сибири селекционеры

Вытеснить с прилавков иностранных конкурентов. Новосибирские ученые получили новые установки по выращиванию картофеля и будут выводить сорта, адаптированные к климату, устойчивые к вредителям. Первые экспериментальные клубни уже растут, причем без грунта, буквально в воздухе.

Гидро- и аэропоника вместо грунта. Лампы красного свечения заменяют солнце, а питательные вещества через каждые 5−10 минут по шлангам поступают сразу к корням. Благодаря новым автоматизированным установкам в сибирском научно-исследовательском институте растениеводства и селекции появились идеальные условия для выращивания семенного картофеля. Сбор урожая — раз в три с половиной месяца. Потом чистка, промывка лотков и новая посадка.

«Эти установки еще не обкатаны, как следует. Мы их получили одними из первых. Поэтому действительно у нас есть проблемы. Иногда повышенное содержание соли в питательном растворе. Она откладывается, забиваются форсунки. Вот такие мелочи бывают, которые требуют решения», — сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории картофеля Сибирского научно-исследовательского института растениеводства и селекции Николай Полухин.

Сбой в системе — запись в журнале: специалисты фиксируют каждую мелочь. Докладывают в Москву, сотрудникам Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственных биотехнологий. Туда, где изобрели эту установку. Довести ее до совершенства — задача конструкторов. С рассадой проблем нет. В соседней лаборатории — коллекция, которую собирали годами. В пробирках с питательной средой -больше 150-ти сортов картофеля!

Во время загрузки произошла ошибка.

«Главная наша цель — поддерживать эту коллекцию и не потерять сорта, чтобы они у нас всегда были. Чтобы нам не где-то искать, спрашивать, а чтобы они всегда было под рукой», — подчеркивает старший лаборант лаборатории селекции, семеноводства и возделывания овощных культур Кристина Калошина.

В нашем регионе дефицита нет. Однако на прилавках в основном иностранный товар. Немецкий, голландский, французский. Отечественный представлен только сортом «Невский» (его вывели в Ленинградского области) и «Линой» (детищем сибирского НИИ растениеводства и селекции).

«Ситуация должна измениться коренным образом. Превалирующее положение должны занимать наши сорта, отечественные. Для этого мы уже очень много сделали. Не только по сортам, но и по семенам. Чтобы те семена, которые используются, производились у нас в стране», — комментирует директор Сибирского научно-исследовательского института растениеводства и селекции Иван Лихенко.

Сегодня селекционеры должны учитывать требования рынка.

Большинство торговых сетей, как правило, продает красный картофель. У него товарный вид лучше. Главное преимущество: на таких клубнях практически незаметно озеленение, которое возникает после долгого пребывания овоща на свету.

У сибирских ученых есть технологии, которые придают определенным сортам нужный цвет. Селекционеры работают вместе с генетиками. Задача — вывести новые образцы, устойчивые к заболеваниям растений. Особенно к золотистой картофельной нематоде.

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