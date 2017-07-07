Бакал и Верхний Уфалей получат две тысячи рабочих мест благодаря статусу ТОСЭР
ЧЕЛЯБИНСК, 7 июля, ФедералПресс. В Бакале и Верхнем Уфалее появятся новые рабочие места благодаря начале работы в этих городах резидентов ТОСЭР.
ЧЕЛЯБИНСК, 7 июля, ФедералПресс. В Бакале и Верхнем Уфалее появятся новые рабочие места благодаря начале работы в этих городах резидентов ТОСЭР.
Как рассказали «ФедералПресс» в
По словам заместителя министра экономического развития региона Ирины Акбашевой, четыре заявки на создание ТОСЭР от Челябинской области прошли согласование в рамках рабочей группы Минэкономразвития.
Некоторые города, например, Бакал, уже получили такой статус. Там уже начал работать первый резидент — компания «Легпром», занимающаяся швейным производством для нужд Министерства обороны РФ. Еще три потенциальных инвестпроекта сейчас находятся на стадии рассмотрения. Если они будут реализованы, то за десять лет в городе появится 1000 рабочих мест.
«Заявка по Озерску и Снежинску находится на последнем согласовании в минюсте», — уточнила Ирина Акбашева.
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В Верхнем Уфалее заключены соглашения с 12 потенциальными резидентами ТОСЭР, которые создадут 860 рабочих мест. В частности, первым инвестпроектом может стать производство щелочных
«ФедералПресс» напоминает, что ранее о подписании соглашения с первым резидентом ТОСЭР в Бакале уже сообщалось. Тогда стало известно, что в общей сложности «Легпром» обеспечит около 200 рабочих мест.