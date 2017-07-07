Бакал и Верхний Уфалей получат две тысячи рабочих мест благодаря статусу ТОСЭР

Как рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора Южного Урала, вчера Борис Дубровский на совещании обсудил текущую ситуацию в моногородах региона.

По словам заместителя министра экономического развития региона Ирины Акбашевой, четыре заявки на создание ТОСЭР от Челябинской области прошли согласование в рамках рабочей группы Минэкономразвития.

Некоторые города, например, Бакал, уже получили такой статус. Там уже начал работать первый резидент — компания «Легпром», занимающаяся швейным производством для нужд Министерства обороны РФ. Еще три потенциальных инвестпроекта сейчас находятся на стадии рассмотрения. Если они будут реализованы, то за десять лет в городе появится 1000 рабочих мест.

«Заявка по Озерску и Снежинску находится на последнем согласовании в минюсте», — уточнила Ирина Акбашева.

В пресс-службе напомнили, что получение статуса ТОСЭР этими городами замедлилось из-за юридических сложностей: они одновременно являются моногородами и закрытыми административно-территориальными образованиями.

В Верхнем Уфалее заключены соглашения с 12 потенциальными резидентами ТОСЭР, которые создадут 860 рабочих мест. В частности, первым инвестпроектом может стать производство щелочных марганцево-цинковых элементов, которое займет 120 человек.