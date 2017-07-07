Зарегистрирован первый резидент территории опережающего развития «Чусовой»
В федеральный реестр резидентов территорий опережающего
В федеральный реестр резидентов территорий опережающего
Им стало предприятие «Чусовской завод по восстановлению труб», сообщает
Как рассказал первый заместитель председателя правительства Пермского края Роман Кокшаров, завод разместился на Ляминской промышленной площадке. Первую очередь производства, ориентированного на восстановление труб для газовой промышленности и обеспеченное заказами «Газпрома», планируется запустить в августе этого года. Объем инвестиций в первую очередь завода составит 61 млн руб., будет создано 41 новое рабочее место. Собственник предприятия планирует расширить производство в Чусовом и выпускать продукцию для нефтедобывающей отрасли и ЖКХ.
Роман Кокшаров отметил, что завод стал резидентом ТОСЭР всего через месяц после подачи заявки в министерство. «Для Чусового территория опережающего
Напомним, что ТОСЭР «Чусовой» создана постановлением Правительства РФ от 23 марта 2017 года на период с 6 апреля 2017 г. по 5 апреля 2027 г. и дает возможность бизнесу, создающему в Чусовом новые рабочие места, получить налоговые льготы и сниженные в несколько раз тарифы страховых взносов.