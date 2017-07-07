Зарегистрирован первый резидент территории опережающего развития «Чусовой»

Им стало предприятие «Чусовской завод по восстановлению труб», сообщает пресс-служба краевого правительства.



Как рассказал первый заместитель председателя правительства Пермского края Роман Кокшаров, завод разместился на Ляминской промышленной площадке. Первую очередь производства, ориентированного на восстановление труб для газовой промышленности и обеспеченное заказами «Газпрома», планируется запустить в августе этого года. Объем инвестиций в первую очередь завода составит 61 млн руб., будет создано 41 новое рабочее место. Собственник предприятия планирует расширить производство в Чусовом и выпускать продукцию для нефтедобывающей отрасли и ЖКХ.



Роман Кокшаров отметил, что завод стал резидентом ТОСЭР всего через месяц после подачи заявки в министерство. «Для Чусового территория опережающего социально-экономического развития — это уникальная преференция по сравнению с другими территориями края для привлечения инвестиций», — отметил Роман Кокшаров.



Напомним, что ТОСЭР «Чусовой» создана постановлением Правительства РФ от 23 марта 2017 года на период с 6 апреля 2017 г. по 5 апреля 2027 г. и дает возможность бизнесу, создающему в Чусовом новые рабочие места, получить налоговые льготы и сниженные в несколько раз тарифы страховых взносов.