Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин рассказал, что РФ сделает с подлодками ВМС США в Арктике
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Защитник отца «пьяного» мальчика рассказал новые подробности дела
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
Объявленный в розыск бизнесмен Щербаков найден мертвым в Лондоне
Визит главы Китая в Россию Что обсудили, а также какие документы подписали Путин и Си Цзиньпин в Москве
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Сеть обсуждает романтичное фото 37-летней Семенович и Воробьева
"О доброту вытирают ноги": Садальский о Максаковых
Как 59-летняя Шэрон Стоун выглядит на пляже (фото)
34-летняя Анна Седокова поправилась на 10 килограммов (фото)
Разведка США проанализировала состояние вооруженных сил РФ - СМИ
Терпение кончилось - СМИ о визите главы Китая в РФ
Россию застроят арендными домами
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
10:46 (мск), источник: Newslab.ru

В Октябрьском районе отремонтируют более 100 домов

На эти цели планируется направить 21 млн 800 тыс рублей.

Ремонтная кампания ГУК «Жилфонд» 2017 года в самом разгаре. Работа идёт во всех районах Красноярска. Так, в Октябрьском районе в 12 домах отремонтированы и заменены инженерные сети, отремонтировано 8 входных групп. Ремонт кровли сделан в двух домах. Завершены работы по ремонту подъездов в трех домах.

Всего в Октябрьском районе «Жилфонд» отремонтирует 118 домов в этом году. На эти цели планируется направить 21 млн 800 тыс рублей.

Контроль за ходом ремонтов в домах происходит на всех стадиях работ, как со стороны специалистов «Жилфонда», так и со стороны жителей. Сегодня главный инженер дирекции ГУК «Жилфонд» по Октябрьскому району Андрей Трухан встретился с председателем Совета дома по улице Крупской 1а. Накануне в доме закончился ремонт подъезда, теперь жители ждут установки детской игровой площадки.

«Красиво! Результат превзошёл ожидания. Подрядчик был очень хороший, поэтому мы собираемся и на следующий год с ним сотрудничать», — рассказала Юлия Пилимонкина, председатель Совета дома по ул. Крупской, 1а.

Установка малых архитектурных форм во дворе этого дома планируется так же в 2017 году. Жители уже определили, куда поставят качели, карусель для самых маленьких и спортивные снаряды для тех, кто постарше.

«Мы исполняем все пожелания жителей по ремонтам, которые они нам поручили. Ремонты в домах не делались долгое время, конечно за один сезон всё сделать невозможно. Вместе с жильцами мы составляем планы работ на несколько лет вперед, учитывая денежные накопления на счетах домов. В этом и заключается комплексный подход», — отметил главный инженер дирекции ГУК «Жилфонд» по Октябрьскому району Андрей Трухан.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Четыре человека пропали при взрыве на шахте рудника в Норильске
Siemens расследует сообщения о поставках турбин в Крым
Три человека погибли при взрыве на шахте в Норильске
Гамбург встречает G20 протестами: пострадали 76 полицейских
Китайский авианосец впервые вошел в воды Гонконга
Сенаторы призвали не возвращать России изъятую дипсобственность
Ушел в отставку генерал, отвечавший за хранение ядерного оружия
СМИ: Microsoft уволит нескольких тысяч сотрудников
Спорт
Главу ФИФА подозревают в коррупции. Расследование британских СМИ Daily Mail опубликовало информацию, которая может иметь эффект разорвавшейся бомбы
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Чадов и Снигирь вместе снялись в сериале: первые кадры Актеры исполнили главные роли в комедийном детективе канала НТВ
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В России дешевеет вторичное жилье
В Москве упали цены на новостройки
Москва избавляется от нелегальных шлагбаумов
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Сергей Безруков показал подросшую дочь Девочка отпраздновала свой первый день рождения.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь