В Октябрьском районе отремонтируют более 100 домов
На эти цели планируется направить 21 млн 800 тыс рублей.
На эти цели планируется направить 21 млн 800 тыс рублей.
Ремонтная кампания ГУК «Жилфонд» 2017 года в самом разгаре. Работа идёт во всех районах Красноярска. Так, в Октябрьском районе в 12 домах отремонтированы и заменены инженерные сети, отремонтировано 8 входных групп. Ремонт кровли сделан в двух домах. Завершены работы по ремонту подъездов в трех домах.
Всего в Октябрьском районе «Жилфонд» отремонтирует 118 домов в этом году. На эти цели планируется направить 21 млн 800 тыс рублей.
Контроль за ходом ремонтов в домах происходит на всех стадиях работ, как со стороны специалистов «Жилфонда», так и со стороны жителей. Сегодня главный инженер дирекции ГУК «Жилфонд» по Октябрьскому району Андрей Трухан встретился с председателем Совета дома по улице Крупской 1а. Накануне в доме закончился ремонт подъезда, теперь жители ждут установки детской игровой площадки.
«Красиво! Результат превзошёл ожидания. Подрядчик был очень хороший, поэтому мы собираемся и на следующий год с ним сотрудничать», — рассказала Юлия Пилимонкина, председатель Совета дома по ул. Крупской, 1а.
Установка малых архитектурных форм во дворе этого дома планируется так же в 2017 году. Жители уже определили, куда поставят качели, карусель для самых маленьких и спортивные снаряды для тех, кто постарше.
«Мы исполняем все пожелания жителей по ремонтам, которые они нам поручили. Ремонты в домах не делались долгое время, конечно за один сезон всё сделать невозможно. Вместе с жильцами мы составляем планы работ на несколько лет вперед, учитывая денежные накопления на счетах домов. В этом и заключается комплексный подход», — отметил главный инженер дирекции ГУК «Жилфонд» по Октябрьскому району Андрей Трухан.