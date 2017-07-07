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10:39 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Крабовые квоты распределили в Приморье

Больше половины досталось ТУРНИФу.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 7 июля, PrimaMedia.

Более 4 тысяч тонн крабовых квот распределили в Приморском крае для прибрежного рыболовства. Речь идет о крабе-стригун опилио, камчатском, синем и волосатом четырехугольном. Больше всего квот получила компания ТУРНИФ, сообщили ИА PrimaMedia в краевом департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов.

«Больше всего квот на вылов краба-стригуна опилио получила компания ТУРНИФ — 2137,88 тонны, НБАМР и “Восход” — по 534,63 тонны. Камчатский краб получили компании “Антей” — 93,15 тонны, “Краб Марин” и “Приморское” по 90,41 тонны. Квоты синего краба распределили между НБАМР, “Реал Девелопмент” — по 116,311 тонны и ТУРНИФ — 119,835 тонны. Волосатый четырехугольный краб будут вылавливать компании “Реал Девелопмент” и ТУРНИФ — по 156,743 тонны, а также “Краб Марин” — 161,494 тонны», — сообщили в ведомстве.

Напомним, промысел краба камчатского, синего и волосатого четырехугольного в подзоне Приморье (южнее мыса Золотой) начнется с 1 сентября. Добыча краба-стригуна опилио — после распределения квот.

Напомним, ранее вице-губернатор Денис Бочкарев подчеркнул, что вылов предприятий Приморья в 2016 году достиг исторического максимума за последние 15 лет и составил более 830 тысяч тонн водных биоресурсов.

«Это позволило внести существенный вклад в краевую экономику. Увеличение вылова водных биоресурсов произошло в связи с увеличением квот добычи, а также хорошей организацией промысла», — отметил заместитель главы региона.

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