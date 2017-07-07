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09:16 (мск), источник: АиФ Новосибирск

«СИБЭКО» запускает в Новосибирской области горячую линию

Должников по горячей воде и отоплению услышат.

Телефон «горячей линии» заработал для потребителей из Новосибирска, с. Криводановка и г. Кубышев, которые имеют задолженность за отопление и горячую воду более трех месяцев.

«В результате обращения специалисты АО “СИБЭКО” составят и согласуют индивидуальный график оплаты за потребленные ресурсы, в котором будут отражены точный срок и сумма, перечисляемая в счет долга,» — поясняет пресс-служба энергетической компании.

Позвонив по телефону «горячей линии», абонент может получить полную информацию о причине и периоде образования задолженности. После чего, энергокомпания заключит с потребителем устное соглашение об оплате долга и будет взаимодействовать с клиентом до полного его погашения: курировать лицевой счет и предлагать варианты рассрочки платежа.

«“СИБЭКО” всегда идет навстречу своим абонентам, — подчеркнул директор филиала “Теплосбыт” Андрей Луцевич. — Главное, чтобы потребитель позвонил нам максимально оперативно, на той стадии, когда он предвидит возникновение проблемы. В таких случаях мы подбираем оптимальную схему погашения задолженности, при добросовестном исполнении которой наши клиенты смогут избежать последствий, связанных с невыполнением платежной дисциплины».

Телефон «горячей линии» АО «СИБЭКО»: +7 (383) 289−29−09. Время работы «горячей линии»: понедельник — четверг с 08.00 до 20.00, пятница с 08.00 до 19.00, суббота, воскресенье — выходные дни.

В целях урегулирования задолженности абонентов г. Новосибирска, с. Криводановка и г. Куйбышева «Сибирская энергетическая компания» запустила «горячую линию». В энергокомпании уверены, что данный канал коммуникации поможет снизить количество потребителей — физических лиц, имеющих дебиторскую задолженность за отопление и горячую воду.

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