«СИБЭКО» запускает в Новосибирской области горячую линию

Телефон «горячей линии» заработал для потребителей из Новосибирска, с. Криводановка и г. Кубышев, которые имеют задолженность за отопление и горячую воду более трех месяцев.

«В результате обращения специалисты АО “СИБЭКО” составят и согласуют индивидуальный график оплаты за потребленные ресурсы, в котором будут отражены точный срок и сумма, перечисляемая в счет долга,» — поясняет пресс-служба энергетической компании.

Позвонив по телефону «горячей линии», абонент может получить полную информацию о причине и периоде образования задолженности. После чего, энергокомпания заключит с потребителем устное соглашение об оплате долга и будет взаимодействовать с клиентом до полного его погашения: курировать лицевой счет и предлагать варианты рассрочки платежа.

«“СИБЭКО” всегда идет навстречу своим абонентам, — подчеркнул директор филиала “Теплосбыт” Андрей Луцевич. — Главное, чтобы потребитель позвонил нам максимально оперативно, на той стадии, когда он предвидит возникновение проблемы. В таких случаях мы подбираем оптимальную схему погашения задолженности, при добросовестном исполнении которой наши клиенты смогут избежать последствий, связанных с невыполнением платежной дисциплины».

Телефон «горячей линии» АО «СИБЭКО»: +7 (383) 289−29−09 . Время работы «горячей линии»: понедельник — четверг с 08.00 до 20.00, пятница с 08.00 до 19.00, суббота, воскресенье — выходные дни.