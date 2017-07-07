«СИБЭКО» запускает в Новосибирской области горячую линию
Должников по горячей воде и отоплению услышат.
Должников по горячей воде и отоплению услышат.
Телефон «горячей линии» заработал для потребителей из Новосибирска, с. Криводановка и г. Кубышев, которые имеют задолженность за отопление и горячую воду более трех месяцев.
«В результате обращения специалисты АО “СИБЭКО” составят и согласуют индивидуальный график оплаты за потребленные ресурсы, в котором будут отражены точный срок и сумма, перечисляемая в счет долга,» — поясняет
Позвонив по телефону «горячей линии», абонент может получить полную информацию о причине и периоде образования задолженности. После чего, энергокомпания заключит с потребителем устное соглашение об оплате долга и будет взаимодействовать с клиентом до полного его погашения: курировать лицевой счет и предлагать варианты рассрочки платежа.
«“СИБЭКО” всегда идет навстречу своим абонентам, — подчеркнул директор филиала “Теплосбыт” Андрей Луцевич. — Главное, чтобы потребитель позвонил нам максимально оперативно, на той стадии, когда он предвидит возникновение проблемы. В таких случаях мы подбираем оптимальную схему погашения задолженности, при добросовестном исполнении которой наши клиенты смогут избежать последствий, связанных с невыполнением платежной дисциплины».
Телефон «горячей линии» АО «СИБЭКО»:
В целях урегулирования задолженности абонентов г. Новосибирска, с. Криводановка и г. Куйбышева «Сибирская энергетическая компания» запустила «горячую линию». В энергокомпании уверены, что данный канал коммуникации поможет снизить количество потребителей — физических лиц, имеющих дебиторскую задолженность за отопление и горячую воду.