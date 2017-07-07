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10:15 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

ЦБ отозвал лицензию у банка «Легион»

Центробанк России отозвал лицензию у московского банка «Легион». Об этом говорится в сообщении регулятора. Банк «Легион» занимал 148-е место по объему активов в июньском рейтинге журнала «Деньги». По данным ЦБ на 1 июня, банк занимал 157-е место в банковской системе России по величине активов.

Источник: Reuters

В пресс-релизе ЦБ сообщается, что банк «Легион» уклонялся от исполнения требований об адекватной оценке принятых кредитных рисков. «Создание необходимых резервов на возможные потери по ряду низкокачественных активов выявило полную утрату АКБ “Легион” (АО) собственных средств (капитала). Кроме того, финансовое положение кредитной организации значительно ухудшилось в связи с пропажей из кассы банка материальных ценностей в крупном объеме», — сообщили в ЦБ.

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Центробанк неоднократно применял в отношении «Легиона» меры надзорного реагирования, в том числе ограничивал и запрещал привлечение вкладов населения. При этом руководство и собственники банка не приняли достаточных мер по нормализации его деятельности. В связи с этим ЦБ принял решение об отзыве лицензии, сообщил регулятор.

В банке назначена временная администрация сроком действия до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Банк «Легион» является участником системы страхования вкладов. Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка в размере 100% остатка средств в пределах 1,4 млн руб.

Выплаты страхового возмещения вкладчикам банка начнутся не позднее 21 июля, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ). «Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка», — отметили в АСВ.

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